Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği, PKK'ya karşı kullanıldığında büyük başarılara imza atan ve son olarak da Ukrayna'da boy gösteren Bayraktar SİHA'lar, dünyanın takdirini kazanmaya devam ediyor. Birçok ülke tarafından ihraç edilen ve talipleri her geçen gün artan Bayraktar TB2'ler ile ilgili CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'dan skandal bir paylaşım geldi.

SKANDAL SÖZLERİ HESABINDAN PAYLAŞTI

Sahte bir sosyal medya hesabının yayınladığı haberi kendi profilinde paylaşan Tanrıkulu, Bayraktar SİHA'lar ile ilgili akılalmaz paylaşımları desteklediğini gösterdi. Sosyal medyayı karıştıran ve büyük tepki toplayan paylaşımda Sezgin Tanrıkulu için 'dışişleri bakanı' ifadesi kullanıldı.

Gerçek dışı ifadelerin yer aldığı paylaşımda şu cümleler yer aldı: "Bayraktar SİHA üretimi durduruldu. Dışişleri Bakanı Sezgin Tanrıkulu Türkiye'nin savaş suçu işleyen bu ölümcül silahlara ihtiyacı olmadığını söyledi. SİHA üretim merkezini yurt dışına taşıması için Selçuk Bayraktar'a iki hafta süre tanındı."

TANRIKULU İÇİN 'DIŞİŞLERİ BAKANI' İFADESİ

CHP Milletvekili Tanrıkulu için 'dışişleri bakanı' ifadelerinin kullanıldığı paylaşımda, Tanrıkulu'nun Selçuk Bayraktar’ı yargılamak istediği ima edildi. SİHA'lar için ise 'savaş suçu işliyor' denildi. Tanrıkulu söz konusu yalan paylaşımı kendi Twitter hesabından, "Bu korku size yeter troller ama emin olun adil olacağız" diyerek paylaştı.

Tanrıkulu'nun skandal paylaşımının ardından binlerce kişi CHP'li vekile sert tepki gösterdi. Yorumlarda Bayraktar SİHA'nın PKK'ya verdirdiği kayıplar paylaşılırken, binlerce kişi 'Hepimiz Bayraktarız' şeklinde tweet atarak paylaşıma tepki gösterdi.

"BUNLAR BU ÜLKEYE DÜŞMAN"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da skandal paylaşıma tepki gösteren isimler arasında yer aldı. Özalan, "CHP iktidar olursa olabilecekleri paylaşan bir sayfaya Sezgin Tanrıkulu'nun yorumu! Adil yargılayacaklarmış! Selçuk Bayraktar'ın ürettiği SİHA'lar teröristleri vurdukça, ses Sezgin Tanrıkulu ve Meral Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray'dan geliyor. Bunlar, bu ülkeye düşman!" diyerek Sezgin Tanrıkulu'na tepki gösterdi.

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