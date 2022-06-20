Türkiye Gazetesi

2023 seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte, siyaset arenasındaki hareketlilik de devam ediyor. Memleket Partisi’nde, 25 - 26. Dönem Eskişehir Milletvekili, Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer ile 5 parti meclis üyesinin daha istifa etmesi nedeniyle taşlar yerinden oynadı. Parti yönetiminden gelen 6 istifayla, Memleket Partisi’nde yeter sayı kalmadı.

MEMLEKET PARTİSİ'NDEN İSTİFA EDENLER

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer,

Memleket Partisi Genel Sekreteri Prof. D.r Hakkı Akalın,

Memleket Partisi Parti Meclisi-Danışma Kurulu Üye ve Memleket Partisi Kurucu Üyesi Meryem Şengül Kala,

Memleket Partisi MYK Üyesi ve Parti Genel Saymanı Serkan Ufuk Akgün,

Memleket Partisi MYK Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu,

Memleket Partisi Parti Meclisi-Memleket Partisi Kurucu Üyesi Dr. Oğuz Giray.

Memleket Partisi resmen kuruldu Memleket Partisi Kurucular Heyeti Başkanı Hakkı Akalın kuruluş başvurusunu yaptı.