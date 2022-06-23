Türkiye Gazetesi

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı hakkında ortaya iddialar atan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdi.

Erdoğan'ın maaşına herhangi bir zam talebinin olmadığının altını çizen Ünal, "Kılıçdaroğlu açıklasın kendi maaşında ne kadar artış olmuş. Neden Cumhurbaşkanımız kendisini düşünüyor gibi bir algı oluşturuyorlar. Art niyetli ve çirkin bir açıklama" dedi.

Mahir Ünal'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Konu Cumhurbaşkanımızın ödeneğinin artırılması değil. Cumhurbaşkanımızın böyle bir talebi olmadı. Emekli maaşlarının endeksli olmasından dolayı, eski Cumhurbaşkanları, milletvekillerinin emekli maaşlarına yansıtılmak zorunda kalındı.

"ART NİYETLİ VE ÇİRKİN BİR AÇIKLAMA"

Kılıçdaroğlu açıklasın kendi maaşında ne kadar artış olmuş. Neden Cumhurbaşkanımız kendisini düşünüyor gibi bir algı oluşturuyorlar. Art niyetli ve çirkin bir açıklama. Bunu kendileri de biliyor. İYİ Partili, CHP'liler ile bu konu konuşuldu. Emekli maaşlarını Cumhurbaşkanımızın bütçesine endeksli olmaktan çıkaralım. Buyursunlar, buradan çağrı yapıyorum.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında konuşan CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 40,4 oranında zam istediğini iddia etmişti.

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