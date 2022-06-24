Türkiye Gazetesi

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayıma geçildi. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ancak Millet İttifakı henüz adayını açıklamış değil. Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adayı açıklamak için tek şartı olduğunu söylemiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı birlikte televizyon programına çıkmaya davet etmişti. Bu açıklamanın ardından bir hamle de altılı masanın ittifaklarından olan Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan geldi.

GÜLTEKİN UYSAL'DAN ADAYLIK SORUSUNA CEVAP

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, katıldığı bir radyo programında önemli açıklamalarda bulundu. Uysal, "Siz kendiniz adaylık düşünüyor musunuz? Meral Akşener söylemlerinde 'ben başbakan olacağım' diyor, sonuçta Kılıçdaroğlu’nun aday olmasına durumuna nasıl bakıyorsunuz?" sorusunu cevaplandı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal

"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA SICAK BAKARIM"

DP Genel Başkanı Uysal, "Bizim için birinci öncelik cumhurbaşkanlığı. Tabiî ki TBMM'de de Millet İttifakı olarak parlamenter sisteme geçmek adına güçlü çıkmak zorundayız" dedi.

Altılı masa olarak Cumhurbaşkanı adayı konusunda temel kuralları koyduklarını söyleyen Uysal, "Ben Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakarım. Bu masanın oluşumunda önemli katkılar sağlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, doğal olarak da isterse hakkıdır. Bu manada bizlerde gerekli desteği veririz" ifadelerini kullandı.

Kendi adaylığı konusunda da açıklamada bulunan Uysal, "Öte yandan kendi adıma bireysel bir hesap içinde hiç olmadım. 20 yılı aşkın siyasi hayatımda ilkeli duruşa devam ediyorum. Bu yüzden Afyonkarahisarlı olarak ekmeğini yediğim, suyunu içtiğim Afyonkarahisar’dan milletvekili adaylığı önceliğimdir" dedi.

Altılı masada 'tezkere' çatlağı! Parlamenter sistemde 'kriz' yaşanabilirdi Libya tezkeresine CHP hayır, İyi Parti evet dedi. Parlamenter sistemde koalisyon olsaydı 'devlet krizi' yaşanabilirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'adayını açıkla' çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken cevap: Bir şart sundu Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayının henüz açıklanmamasına değinen ve kendisine "Sen önce aday mısın, değil misin onu bir açıkla. Ya adaylığını açıkla, eğer sen aday değilsen de adayını açıkla" şeklinde seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi. Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın adayını bir şartla açıklayacağını söyledi.