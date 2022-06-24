Türkiye Gazetesi

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimi ve Finlandiya ile İsveç'in NATO üyeliğine başvuru sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Sarıgül, Türkiye'nin iki ittifaka muhtaç olmadığını, seçime 4 ay kala yapılacak ittifakların en geçerli ittifaklar olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE İKİ İTTİFAKA MUHTAÇ DEĞİLDİR"

Kilis'teki parti binasında açıklamalarda bulunan Sarıgül, zamanı geldiğinde ittifaklara dair konuşacaklarını ifade ederek, "Türkiye iki ittifaka muhtaç değildir. Siyasi partiler arasında iş birliği, güç birliği her zaman yapılır. Şu anda yapılan görüşmeler erken görüşmelerdir. Siyaset diplomasisini izlemek gerekir. Seçime 4 ay kala yapılacak olan ittifaklar en geçerli, ülkemizi en iyi noktaya taşıyacak ittifaklardır" dedi.

"İKTİDARA ŞU KONUDA YETKİ VERİN..."

"Esas ittifakı parlamentoda grubu bulunan siyasi partiler bir araya gelerek, NATO konusunda yapmalıdır" diyen Sarıgül, "Tüm partilere sesleniyorum, tüm partileri toplayın. NATO görüşmeleri önümüzdeki hafta yapılacak. İktidara şu konuda yetki verin; NATO üyesi 28 ülkenin Türkiye'deki mültecileri eşit oranda alması şartıyla, Türkiye'mizin terörle ilgili endişesini gidermesi şartıyla İsveç ve Finlandiya'ya NATO'ya girme izni verelim. Bu konuda hükümete tam yetki verin ki hükümet NATO'da rahat etsin" ifadelerini kullandı.

"BU YAPILMADIĞI TAKDİRDE ONAY VERMEYELİM"

Sarıgül, hükümete bu konuda verilecek tam yetkinin NATO görüşmeleri esnasında hükümetin elini güçlendireceğini belirterek, "Türkiye’de bulunan bütün mülteciler, 28 NATO ülkesine eşit olarak dağıtılacaktır. Bunlar yapılmadığı takdirde İsveç’in ve Finlandiya’nın girişine kesinlikle onay vermeyelim. NATO ülkeleri bizdeki mültecileri alıp, Türkiye’nin güvenlik endişelerini gidermiyorlarsa NATO'dan çıkmayı, NATO ve ABD üstlerinin kapatılmasını dahi gündeme alalım" dedi.

Önce Nusret, şimdi Acun! Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken açıklama Türkiye Değişim Partisi ile yeniden siyasete dönen Mustafa Sarıgül, TikTok'ta paylaştığı videolar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Nusret ile ilgili açıklamalarda bulunan Sarıgül, bu sefer de Acun Ilıcalı ile ilgili konuştu. Sarıgül, "Acun'un yolunu açtım" dedi.