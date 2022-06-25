Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ağrı'da gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Bozdağ, "2017 anayasa değişikliğine göre, Cumhurbaşkanı'mız ilk defa 2018'in 24 Haziranı'nda cumhurbaşkanı seçildi. İki defadan fazla seçilemez kuralı buradan işlemeye başlıyor" dedi.

"SEÇİMLERDE YENEMEYECEKLERİNİ ANLADILAR"

Bakan Bozdağ, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinde aday olamaz" tartışmasını Millet İttifakı'nın, bileşenlerinin ve onlara destek verenlerin yaptığını dile getirdi.

"Onlar tartışıyor, bu konuyu. Biz tartışmaya açmadık" diyen Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızı 2023 seçimlerinde yenemeyeceğini anlayanlar, umutlarını Cumhurbaşkanımızın anayasal ve yasal olan adaylığını engellemeye bağlamış durumdadırlar. Yani bu fevkalade onlar için üzüntü verici bir durumdur. Bu, meydana çıkmaktan, adil bir yarışa katılmaktan, milletin hakemliğine başvurmaktan ve milletin verdiği karara rıza göstermekten kaçındıklarını gösteriyor" diye konuştu.

ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI ANAYASALARA UYGUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'te aday olmasının Anayasa'ya da yasalara da uygun olduğunun altını çizen Bozdağ, bu konuda Anayasa'ya ve yasalara aykırı herhangi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

Bakan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2014'te yapılan seçim, parlamenter sistem içinde yapılmış bir seçimdir. Sembolik yetkilere sahip cumhurbaşkanı seçimidir. Sorumsuz cumhurbaşkanı seçimidir. Parlamentodan ayrı yapılmış bir cumhurbaşkanı seçimidir ve yürütme organı olmayan bir cumhurbaşkanı seçimidir. 2017 anayasa değişikliği ile beraber cumhurbaşkanı seçiminde aday gösterme usulü değişti ve cumhurbaşkanı seçimine dair maddelerin tamamı değişti ve yeniden yazıldı. Daha önce biliyorsunuz cumhurbaşkanını, parti grupları ve siyasi partiler toplam oyu yüzde 5'e ulaşıyorsa onlar aday gösterebiliyordu. Son değişiklikle bunun içerisine 100 bin seçmen de imza topladığı takdirde cumhurbaşkanı adayı gösterebilme imkanına kavuştu. Aday gösterme şartlarında bir değişiklik oldu. Önceden Cumhurbaşkanı seçilen 2014'te ne yapıyordu, partisi ile ilişiği kesiliyordu. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı'mız 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı seçilince partiyle ilişiğini kesti ve Genel Başkanlıktan, AK Parti üyeliğinden ayrıldı ve o zaman Cumhurbaşkanı yürütme organı değildi."

Bakan Bozdağ, 2017'deki anayasa değişikliğinden sonra cumhurbaşkanı seçim usulünün de değiştiğini hatırlattı.

"İKİDEN FAZLA SEÇİLEMEZ KURALI 2018'DE İŞLEMEYE BAŞLADI"

Cumhurbaşkanı statüsünün tamamen değiştiğini aktaran Bozdağ, şöyle devam etti:

"2018'de yapılan seçim yürütme organı olan, devletin başı olan cumhurbaşkanı seçimidir. Bu 2017 anayasa değişikliğinin yürürlük maddesi olan 18'inci maddede çok açık bir şekilde bu kanunun 75, 77, 101 ve 102'nci maddeleri, cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili olan ve parlamento seçimiyle ilgili olan maddelerin, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra birlikte aynı gün yapılacak TBMM üyeliği seçimi ve cumhurbaşkanı seçiminin takviminin ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer diyor. Anayasa ne diyor? Cumhurbaşkanı seçimi, statüsü ve diğer hususlarda yapılan değişikliklerin yürürlüğü, seçimi ile ilgili kısımlar, diğer konular yürürlüğe ne zaman girecek? Bu ilk seçimde yürürlüğe girecek. İlk seçim ne zaman yapıldı, 24 Haziran 2018'de yapıldı. Dolayısıyla 2017 anayasa değişikliğine göre Cumhurbaşkanı'mız ilk defa 2018'in 24 Haziranı'nda cumhurbaşkanı seçildi. İki defadan fazla seçilemez kuralı buradan işlemeye başlıyor. Şimdi 2023'te yapılacak seçim Cumhurbaşkanı'mızın yürütme organı ve devletin başı olarak ikinci seçim olacaktır. Yürürlüğünü açıkça yazıyor... Maddenin yürürlük tarihi çok açık. Anayasanın yürürlük tarihini belirlediği bir hususta yorumla, içtihatla, değerlendirmeyle yürürlük tarihini kimse değiştiremez. Eğer cumhurbaşkanının ikinci defa seçilmesini istememiş olsaydı o zaman anayasaya bir istisna hükmü, bir geçiş hükmü koyardı. Anayasa koyucu, cumhurbaşkanı olan o zaman yürürlüğe girdiğinde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın adaylığıyla ilgili bir istisna hükmü koymamıştır. Anayasa koyucunun koymadığı bir istisna hükmü yorumla da içtihatla da konulamaz."

"ONLAR 2023 SEÇİMLERİNE HAZIRLANSINLAR"

Erdoğan'ın adaylığı konusunda anayasal ve yasal bir sorun olmadığını vurgulayan Bozdağ, anayasal ve yasal sorun çıkarmak isteyenlerin boş yere gayret ettiğini söyledi.

Bozdağ, "Onlar 2023 seçimlerine hazırlansınlar. Orada yarışalım, görüşelim. Hukuksuzluğa sığınmak, haksız bir yol açmak için ter dökmesinler. Daha önce de ter döktüler, boşuna yoruldular. Yorulmalarını istemeyiz." şeklinde konuştu.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı: Kazanmaktan başka bir ihtimal yok Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partisinin yöneticilerine seslendi. 2023'te kazanmak dışında bir ihtimal olmadığını belirten Erdoğan, "23 milyon üye hedefiyle yolumuza devam edeceğiz." dedi.