Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ikili ilişkiler, NATO genişlemesi ve Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı konuları ele alındı.
Bakan Çavuşoğlu ve Lapid'den ortak basın toplantısı: Türkiye İsrail ilişkileri gelişecek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrailli Mevkidaşı Yair Lapid ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, İsrail ile diplomatik temsil düzeyinin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışma başlatıldığını açıkladı.
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'tahıl' iddialarına cevap: Kesinlikle müsaade etmeyiz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ukrayna'nın tahılının ya da herhangi bir ürününün Rusya veya başka bir ülke tarafından alınıp illegal bir şekilde satılmasına karşıyız. Türkiye olarak bu ürünlerin bize gelmesine de müsaade etmeyiz." dedi.