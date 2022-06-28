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Bahçeli'den Cüneyt Arkın açıklaması: Şahsiyeti ve sanatçılığı ile her zaman hatırlanacaktır
28.06.2022 - 10:39 | Son Güncelleme: 28.06.2022 - 10:42
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında bu sabah hayatını kaybeden Cüneyt Arkın için, “Vefatını üzüntü ile öğrendim. Şahsiyeti ve sanatçılığı ile her zaman hatırlanacaktır.” açıklamasında bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bahçeli.,
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