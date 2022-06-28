Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda mutabakata varan Türkiye, İsveç ve Finlandiya'yı tebrik etti. Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile Beyaz Saray'daki görüşmelerinde çekilen bir fotoğrafa yer verdi.

"İTTİFAKIMIZI GÜÇLENDİRİP, KOLEKTİF GÜVENLİĞİMİZİ ARTTIRACAK"

ABD Başkanı Biden, paylaşımında, "Üçlü muhtıra imzaladıkları için Finlandiya, İsveç ve Türkiye'yi tebrik ediyorum. Bu, NATO'nun Finlandiya ve İsveç'e davetinde çok kritik bir adımdır ve ittifakımızı güçlendirip, kolektif güvenliğimizi arttıracaktır. (NATO Zirvesi) Zirveye başlamak için çok güzel bir yol." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşmenin ardından Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında "Üçlü Muhtıra" imzalanmıştı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de NATO Zirvesinin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen dörtlü görüşmenin ardından hazırlanan "Üçlü Muhtıra"ya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde imza atmıştı.

İmza töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg huzurunda gerçekleşmişti.

ABD'den Türkiye açıklaması: Endişeler giderilecektir ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin endişelerini çözmeye yönelik önemli adımlar attığına inandıklarını aktardı. Sullivan, yarınki Erdoğan ve Biden görüşmesine dair de bilgi verdi.

Türkiye, Madrid'de istediğini aldı! İsveç ve Finlandiya şartları onayladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşme sona erdi. Ardından Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile momerandum imzalandı.

Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Türkiye-İsveç istişareleri başlıyor Dışişleri Bakanlığı Türkiye-İsveç görüşmelerine dair açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkeler arası siyasi istişarelerin yarın Ankara’da yapılacağı bildirildi.