Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurmay Subayları mezuniyetinde önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Üniversitemizin 8'inci Dönem Müşterek Komuta Kurmay Eğitimi, 4'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi 10'uncu Dönem Karargah Subaylığı kursunu başarıyla tamamlayanları tebrik ediyorum. Mezun subaylarımıza görev yerlerinde başarılar diliyorum. Kuruluşlundan bugüne sürekli gelişerek başarılı bir çizgide ilerleyen Milli Savunma Üniversitesi'nin yönetimini tebrik ediyorum.

'EN SİNSİ İHANET ŞEBEKESİ TARAFINDAN ELE GEÇİRİLMİŞTİ'

Askeri eğitim ve öğretim kurumlarımız tarihin en sinsi ihanet şebekesi tarafından ele geçirilmişti. Kahraman ordumuz personel eksiğine rağmen yaptığı operasyonlarla dimdik ayakta olduğunu ispatlamıştır.

Türkiye'nin askeri personel yetiştirme sistemini çok daha uzun süre önce değiştirmesi ve yenilemesi gerekiyordu. Bu reform ihtiyacı da sürekli sabote edilmiştir. Bu sabotaj girişimleri devam etmiş sistemi çökertmek için her türlü gayret gösterilmiştir.

TSK'yı tüm unsurlarıyla birlikte dünyanın 1 numarası haline getirene kadar sürekli yeniden doğacak ve daha ileri adımlar atacağız.

'TÜRKİYE KÜLLERİNDEN KALKAN BİR MİLLET OLARAK HER TÜRLÜ ZAFERE HAZIRDIR'

1. Dünya Savaşı'nın ardından Anadolu'yu parçalamak isteyenleri topraklarımızdan kovup yeni bir sayfa açmıştık.

Tek parti faşizmiyle, darbelerle, terör örgütleriyle, tüm yol ve yöntemlerle başımızı yerden kaldırmamamız için çok çalıştılar. Bundan ordumuzda nasibini almıştır. Kısa bir süre önce EFES tatbikatıyla dünyaya güzel bir ders verdik. Bu şunu gösteriyor Türkiye küllerinden kalkan bir millet olarak her türlü zafere hazırdır. Bunu Azerbaycan'da Karabağ'da gösterdik."

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ABD'li gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığı: Diğer liderlerin aksine istediğimizi sorabildik İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen NATO zirvesi gündemdeki yerini koruyor. Zirve sonrası ABD’li gazeteci Michael Tracey Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rastgele soru almasını şaşkınlıkla karşıladı. Tracey, ‘Otoriter’ olarak etiketlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceden belirlenen soruları soru alan Biden ve Johnson’dan daha fazla soru aldığını da ayrıca vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj: İhlaller devam ederse gereğini yaparız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunistan'ın Türkiye'nin hava sahasını sürekli ihlal ederek tahrik ettiğini söyleyerek " 147 hava ihlali yaptılar biz eğer komşuysak dostsak hava sahamızı neden ihlal ediyorsunuz. Buna devam ederlerse biz de gereğini yaparız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam cezasına onay Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi dönüşünde gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pınar Gültekin cinayetinde zanlı Cemal Metin Avcı'ya verilen 'haksız tahrik indirimini' değerlendirdi. Erdoğan, "Pınar Hanım’ın ölümü rastgele bir ölüm değil. Burada bir vahşet söz konusu. Böyle bir şeye katlanmamız da mümkün değil" dedi. Erdoğan, 'Kadın cinayetlerine yönelik idam cezası olur mu?' sorusuna ilişkin de "Adalet Bakanlığımızın yaptığı çalışmada parlamento karar alması halinde ben de onaylarım" diye konuştu.