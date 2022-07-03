Türkiye Gazetesi

HBER MERKEZİ | ANKARA

Daha önce Cumhurbaşkanı adayının ismini konuşmadan yetkilerini tartışan altı siyasi parti lideri, bu toplantıda Cumhurbaşkanı’nın geçiş süreci sonrasındaki yetkilerini ele alacak. Partilerin tabanlarından ‘Adayı açıklayın’ baskıları gelmesine rağmen bu toplantı da aday isminin gündeme gelmesi beklenmiyor. Bu arada 6’lı masa, şimdi de ‘iletişim kriziyle’ karşı karşıya. 6’lı masanın ‘ortak söylem’ belirleme konusunda müşterek bir zeminde buluşamadığı değerlendirmesi yapılıyor. Bu kapsamda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın çalışmaların kamuoyuna daha iyi duyurulabilmesi için, altı partinin ortak bir “iletişim stratejisi” oluşturması önerisini bugünkü toplantıya taşıyacağı belirtiliyor. Toplantıda ayrıca, altı partinin temsilcilerinin hazırladığı güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş konusundaki komisyonun raporunun ele alınması bekleniyor. Altılı masanın bir diğer gündem başlığı ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda hazırlattığı kamuoyu araştırmaları olacak.

Altılı masadaki lider isim verdi! Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yeşil ışık Henüz 2023 seçimleri için cumhurbaşkanlığı adayını belirlemeyen altılı masanın adayı kim olacak merakla beklenirken masanın ittifaklarından olan Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan kritik bir açıklama geldi. Uysal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için yeşil ışık yaktı ve "Ben Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakarım. Bu masanın oluşumunda önemli katkılar sağlayan Kılıçdaroğlu, doğal olarak da isterse hakkıdır" ifadelerini kullandı.

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