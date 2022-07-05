Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Altılı masanın önceki gün yaptığı 5’inci toplantısından da vatandaşa umut olacak bir yol haritası çıkmazken, masada güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinde yine ‘nafile tartışmalar’ yapıldı. İyi Parti’nin ev sahipliğindeki toplantıda, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın aynı gün yaptığı "Biz diyoruz ki geçiş sürecinde ülke de facto parlamenter sistemle yönetilsin. Altı partinin ortak adayı ben yetkiyi aldım, kimse bana karışmasın sonuna kadar kullanırım anayasal yetkilerimi demesin" şeklindeki açıklama 6’lı masada tartışma konusu oldu.

Altılı masada seçimlerden sonra anayasayı değiştirecek çoğunluğa ulaşılmazsa, mevcut sistemi nasıl işleteceklerine yönelik öneriler üzerinde değerlendirmeler yapıldı. DEVA Partisi’nin anayasa değiştirilemezse bile ‘geçiş sürecinde ülkenin de facto parlamenter sistemle yönetilmesi’ önerisinin uygulama imkânın zor olduğu belirtildi.

YETKİLERİNİ KULLANAMAYACAK

DEVA’nın önerisine göre, seçimlerden sonra çoğunluğu 6’lı masa alır ve Cumhurbaşkanı da kendi belirledikleri aday seçilirse, bir dahaki seçimlere kadar, seçilen Cumhurbaşkanı’nın anayasal yetkilerini yardımcıları ile paylaşacak. Bunun için 6’lı masanın liderleri cumhurbaşkanı yardımcısı olacak, ülke cumhurbaşkanı yardımcıları eliyle yürütülecek. Altılı masadaki sistem burada da geçerli olacak. 2023 seçimleri öncesinde, kimin hangi göreve getirileceği, kabinenin ve üst düzey bürokrasinin kimlerden oluşacağı bir protokole bağlanacak. Bu protokol altı lider tarafından imza altına alınacak. Partilerin aldıkları oy oranına göre bakanlık paylaşımı yapılacak.

Altılı masaya HDP bombası Muhalefet partilerinin oluşturduğu 6’lı masa toplandığı sırada, HDP'den mesaj geldi: Çağrımıza karşılık alamazsak kendi adayımızı çıkarırız.