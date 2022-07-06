Türkiye Gazetesi

Millet İttifakı'nın ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirdi. Akşener, 2023 seçimlerinde muhalefetin adayı olabileceği konuşulan ismi ağırladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Akşener'in makamındaki görüşme 1 saat sürdü.

İYİ PARTİ’DEN MANSUR YAVAŞ AÇIKLAMASI

Görüşmede Meral Akşener'e Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Metin Ergun eşlik etti. İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, Kurban Bayramı ziyareti kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ı makamında kabul etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı. 2023'te gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Anlara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da ismi çıkıyor. Son anketlerde Mansur Yavaş'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göre daha fazla oy aldığı öne sürülmüştü.

Meral Akşener’in ‘havada uçak yok’ iddialarına görüntülü cevap Dün akşam saatlerinde Marmaris’te ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangına 20 helikopter 14 uçak olmak üzere toplam 34 hava aracı müdahale etti. İyi Parti Grup Toplantısı’nda konuşan Meral Akşener, “Yine uçak yok, yine hazırlık yok” ifadelerini kullandı.