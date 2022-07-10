Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri yapılıyor. Bu kapsamda MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığındaki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, Yalova Milletvekili Meliha Akyol başkanlığındaki AK Parti heyeti ile bayramlaştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, bayram ziyareti esnasında yaptığı açıklamada Türkiye'de birtakım sorunların görmezden gelinmesinin mümkün olmadığını dile getirdi. Karakaya, "Sorunların analizinin doğru yapılması, teşhislerinin doğru yapılması, sorunların tedavisi açısından önemli bir husus" dedi.

Türkiye'nin 40 yıldır süren terörle mücadele sürecine başka bir ülkenin ekonomik olarak dayanamayacağını savunan Karakaya, "Bazı yetkililerin verdiği rakamlarla 2 trilyon dolarlık bir ekonomik maliyetten bahsediyoruz. Bırakın tamamını, yarısını alalım. Hatta onun da yarısını alalım. 500 milyar dolar eder. Bugün Türkiye 500 milyar doları kendi cebine koysaydı acaba sonuç ne olurdu?" ifadelerini kullandı.

"ADAY BULAMADAN BAŞKA ŞEYLER OLACAK GİBİ"

'Altılı masa'nın durumunun ne olacağını bilemediklerini belirten Karakaya, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

"Benim sahadan gördüğüm, CHP'nin HDP ile olan yakınlığı, İYİ Parti’ye oy verecek kesimde ciddi bir rahatsızlık dile getirmiş" diyen Karakaya, "'Ne olacak peki' diye sorduğumuzda 'Meral hanım altılı masaya bir iyilik yapacak' diyorlar. Nasıl bir iyilik olacak bu? Yani büyük bir ihtimalle o yapıdan ayrılacak diye söylentiler var. Aday bulamadan herhalde başka şeyler olacak gibi" diye konuştu.

İYİ PARTİ'DEN CEVAP

İYİ Parti’den yapılan açıklamada ise söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Altılı masada sıkıntı büyüyor! Ortaklar rahatsız Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçerek, 6 partili bir koalisyonla ülkeyi yönetme dışında ortak bir hedefleri bulunmayan 6’lı masanın paydaşları bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığı konusunda ters düştü.

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşuluyordu: Meral Akşener’e sürpriz ziyaret! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ismi sık sık cumhurbaşkanı adaylığı ile gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren görüşme sonucu İYİ Parti açıklamada bulundu.