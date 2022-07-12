Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Sivas'ta AK Parti İl Teşkilatı Bayramlaşma Programına katıldı. Burada partililerle bayramlaşan Yıldırım, seçim tarihi olarak 2023 yılındaki iki bayram arasını işaret etti.

"YENİ HEDEFLERE DOĞRU YÜRÜYECEĞİZ"

Ülkede yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını ve birçok badirede olduğu gibi bu badirenin de birlikte aşılacağını söyleyen Yıldırım, "15 Temmuz ikinci istiklal mücadelemizin adıdır. O gece bu ülkenin başbakanını, bu ülkenin Cumhurbaşkanını öldürmeye kalkıştılar. Milletin bayrağını indirmeye, ezanlarını dindirmeye çalıştılar. Sivas’ın yiğidoları, 84 milyon bu alçak kalkışmaya, FETÖ’nün teröristlerine karşı amansız bir mücadele verdik. Bugün elhamdülillah alnımız ak, başımız dik olarak daima yürüyeceğiz, yeni hedeflere doğru yürüyeceğiz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümüne emin adımlarla ilerliyoruz. Daha güçlü olacağız, daha güzel günleri birlikte yaşayacağız" dedi.

"Yaşadığımız sıkıntıların farkındayız" diyen Yıldırım, "Bugüne kadar birçok badireyi aşa aşa geldik. Bunu da inşallah asacağız" şeklinde konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ SENE ÜÇ TANE BAYRAMIMIZ VAR"

Konuşmasında 2023 seçimlerine de değinen Yıldırım, seçim tarihi olarak iki bayram arasını işaret etti. Yıldırım konuşmasında, "Önümüzdeki sene üç tane bayramımız var. Birinci bayramımız Ramazan Bayramı, ikinci bayramımız Kurban Bayramı ve iki bayramın arasında da bir bayram var daha var değil mi? Cumhurbaşkanımızı Allah'ın izni ile rekor bir oyla tekrar başımıza getireceğiz, Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğinizi daim etsin, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin" dedi.

Seçim bölgelerine artık daha az gidiyorlar TBMM’nin tatile girmesi ile birlikte seçim bölgelerine dağılan milletvekilleri, akaryakıt fiyatları ve katıldıkları düğünlerde takacakları altın fiyatlarının artmasından dertli.