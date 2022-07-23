Türkiye Gazetesi

İstanbul’daki tahıl ihracatı anlaşmasının yankıları sürüyor. Bu kapsamda Avrupa Parlamentosu Fransız Üyesi Gilles Lebreton, Ukrayna tahılının dünya pazarına ulaştırılmasına yönelik İstanbul'da imzalanan "tahıl koridoru" anlaşması hakkında “Birleşmiş Milletler ile müzakere eden ne yazık ki Macron değil Erdoğan'dı. Türkiye, Fransa’dan daha güçlü” dedi.

"BM İLE MÜZAKERE EDEN MACRON DEĞİL ERDOĞAN'DI"

Avrupa Parlamentosu Fransız Üyesi Gilles Lebreton, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünya pazarına ulaştırılması için Türkiye'nin girişimleriyle Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında dün İstanbul'da imzalanan anlaşmayla ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a tepki gösterirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ise övgüler yağdırdı. Türkiye’nin ev sahipliğinden gerçekleşen anlaşmanın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yapan Lebreton, “Ukrayna tahılının ihracatına ilişkin anlaşma, Afrika’daki kıtlığın önlenmesini mümkün kılacak. Birleşmiş Milletler ile müzakere eden ne yazık ki Macron değil, Erdoğan’dı. Türkiye, Fransa’dan daha güçlü” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE'Yİ TAKDİR EDİYORUZ”

Avrupa Birliği’nden yapılan açıklamada da Türkiye’nin süreç içerisindeki başarılı tutumu vurgulanarak, “Türkiye'yi de bu anlaşmaya aracılık etme ve uygulanmasını desteklemedeki önemli rolünden dolayı takdir ediyoruz” ifadeleri kullanılmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, “Bugün elde edilen sonuçlara katkılarından dolayı Türk ortaklarımıza, şahsen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuşmuştu.

Tarihi tahıl anlaşmasının ardından Zelenskiy'den ilk tepki: Erdoğan'a teşekkür etti Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İstanbul'daki tahıl anlaşmasının gerçekleşmesinin ardından çabalarından dolayı Erdoğan ve Guterres'e minnettar olduğunu söyledi

AB'den tahıl anlaşması yorumu: Türkiye’yi takdir ediyoruz Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell’in ofisinden yayınlanan resmi açıklamada, Türkiye liderliğinde bugün imzalanan Ukrayna tahıl anlaşması hakkında, “Türkiye'yi bu anlaşmaya aracılık etme ve uygulanmasını desteklemedeki önemli rolünden dolayı takdir ediyoruz” denildi.

Bakan Akar açıkladı, tahıl sevkiyatı Ukrayna'daki 3 limandan yapılacak Bakan Akar, Dolmabahçe'de imzalanan 'Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın ardından yaptığı açıklamada, sevkiyatın Ukrayna'daki 3 liman üzerinden yapılacağını belirtti.

Dolmabahçe'de tarihi gün: Tahıl koridoru için imzalar atıldı Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belge, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalandı.