Türkiye Gazetesi

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti genel merkezinde haftalık basın değerlendirmesinde bulundu. Tahıl ihracatının Karadeniz üzerinden yeniden başlatılmasını içeren anlaşmayı başarı olarak gördüklerini söyleyen Sarıgül, bu anlaşmanın dünyanın yararına olduğu belirtti.

Sarıgül, "Dünyanın yararına olan her anlaşma Türkiye Değişim Partisini mutlu eder. Yine aynı düşüncelerle yerli otomobil TOGG'u çok önemli bir proje olarak görüyor ve destekliyoruz. Yerli otomobilimiz çıktığında tüm kamu kurumlarındaki lüks araçların satılarak TOGG'un kullanılmasını öneriyoruz" diye konuştu.

SARIGÜL TALEPLERİNİ SIRALADI: EYT, AKARYAKIT, İŞE GİRİŞ MÜLAKATLARI...

Sarıgül, çözüm getirilmesi gereken konular olduğunu ifade ederek, taleplerinden bazılarını şöyle sıraladı:

"EYT'lilerle ilgili yeni mağduriyet ve hak kayıpları oluşturmayan bir çalışma yapın, TBMM açılınca Meclis'e getirin. Sözleşmeli personelin kadro sorununu çözün. Çiftçinin ve esnafın kredi faizlerini silin. Esnafa yük olan kira stopajını kaldırın. Çiftçi ve esnafın kullandığı elektriği ve akaryakıtı ucuza verin. Esnafa sicil affı çıkarın. Şehit ve gazi maaşlarını artırın.

İşe girişlerde mülakatı kaldırın. 20 bin engelli ataması yapın ve kamudaki engelli istihdam kotasını yüzde 6'ya çıkarın. Engelli aylığını artırın. 600 bin öğretmen atanmayı bekliyor, sadece 20 bini atanacak. En az 100 bin atama yapın. Askerlik yapanların SGK primlerini devletin ödemesini sağlayın. Yaşlılık aylığını artırın."

Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açtı Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Atina'daki Yunan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açarak, "Amerika’dan medet umma, Türkiye’den dostluk ara. Miçotakis silahlardan elini çek" dedi.