Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ | ANKARA

DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan’ın, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ‘DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi ile ayrı ittifak’ önerisi getirdiğini açıklaması 6’lı masada yeni bir krize neden oldu. Gelecek Partisi yöneticisi 6’lı masaya karşı olduğunu açıkladı. 6’lı masanın diğer ortakları Gelecek Partisi’nin ‘gizli pazarlıklar’ içine girmesinin ‘etik’ olmadığı görüşünde. Babacan, geçtiğimiz günlerde Davutoğlu’nun kendisine “Saadet, Gelecek ve DEVA ittifak yapalım” önerisini sunduğunu açıklamış, öneriyi partinin yetkili organlarına götürdüklerini vurgulayarak “Bir kişi bile desteklemedi. İstemiyor arkadaşlarımız” demişti. Bu açıklamaya ilk tepki Gelecek Partisi’nden geldi. Partinin kurucular kurulu üyesi Abdülkadir Baykay “En büyük hata sizi adam yerine koyup bu teklifi götürenlerdedir” diyerek hem kendi genel başkanına hem de Babacan’a tepkisini dile getirdi. Baykay, 6’lı masaya da karşı olduğunu belirterek, Babacan’ın “Kendini Kafdağı’nda gördüğünü” de söyledi. Davutoğlu’nun da yakın çevresine Babacan’ın açıklamalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği belirtiliyor.

‘BİR SÜRE SONRA ATILABİLİR’

DEVA ile Gelecek Partisi arasında ‘pazarlık’ krizi 6’lı masanın diğer ortaklarına da yansıdı. CHP ve İyi Parti’den bu konuda henüz resmî bir açıklama gelmedi. Ancak, edinilen bilgilere göre 6’lı masada Davutoğlu’na yönelik tepkiler her geçen gün artıyor. Davutoğlu’nun bir süre sonra masadan ayrılabileceği veya diğer ortakların Davutoğlu’ndan vazgeçebileceği konuşuluyor.

Dünya takdir etti ancak altılı masadan ses yok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun diplomatik girişimi ile tahıl krizinin çözülmesi tüm dünyada takdir toplarken, her konuda açıklama yapan altılı masanın ortaklarının sessiz kalması tepki çekti.

Meral Akşener 'altılı masa'dan ayrılıyor mu? İYİ Parti'den cevap MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, CHP'nin HDP ile olan yakınlığının İYİ Parti'ye oy veren kesimde ciddi rahatsızlığa neden olduğunu belirtti. Karakaya, "Aday bulamadan herhalde başka şeyler olacak gibi" diyerek İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 'altılı masa'dan ayrılacağını iddia etti.

Altılı masada sıkıntı büyüyor! Ortaklar rahatsız Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçerek, 6 partili bir koalisyonla ülkeyi yönetme dışında ortak bir hedefleri bulunmayan 6’lı masanın paydaşları bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığı konusunda ters düştü.