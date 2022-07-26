Türkiye Gazetesi

Türkiye 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlendi. Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Adaylık için son dönemde öne çıkan isim olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, tüm delilleri görmezden gelerek partisinin PKK'nın uzantısı olmadığını savunmuş ve 'silah bırakma' çağrısında bulunmuştu.

"BİR AN ÖNCE SERBEST KALMASI EN BÜYÜK ARZUM"

Demirtaş'ın sözlerinin 'son derece önemli' olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş haksız yere tutuklu, siyasi bir tutuklu zaten. Bir an önce serbest kalması benim en büyük arzum. Demirtaş içeride olmasına rağmen inandığı yoldan dönmeyen, kararlılıkla demokrasiyi savunan, parlamentonun etkin bir kurum olmasını dile getirdiği görüşleri var. Bu görüşler gayet önemli. Bu arada sadece o değil Sayın Osman Kavala da bir an önce serbest kalmalı" ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ı Kandil finanse etmiş! Teslim olan terörist tek tek itiraf etti: 16 milyon dolar... Terör örgütü PKK’dan kaçarak teslim olan ve adı gri listede bulunan terörsit Merdan Rüştü Ovalıoğlu, elebaşı Cemil Bayık’ın Selahattin Demirtaş’a eş başkanken HDP’nin seçim çalışmalarında kullanılmak üzere 16 milyon dolar ya da euro para gönderdiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu: Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız bize katılacaksınız CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van’da partisinin çalıştayında konuştu. Kılıçdaroğlu, “Selahattin Demirtaş’ın serbest kalmasını istiyorsanız bize katılacaksınız” diye konuştu.