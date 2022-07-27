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ABD Büyükelçiliği’nden terörle mücadele mesajı: Türkiye'nin yanındayız
27.07.2022 - 20:33 | Son Güncelleme: 27.07.2022 - 20:34
Türkiye Gazetesi
ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada; "Son dönemde terörle mücadele operasyonlarında hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler : abd,türkiye,terör,
889272 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/889272.aspx
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