Türkiye Gazetesi

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CHP’nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının görüşülmesi için yaptığı başvuru üzerine pazartesi günü yapılacak olağanüstü toplantı için AK Parti grup yönetimi milletvekillerini alarm durumuna geçirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP’nin başvurusu üzerine Meclis Genel Kurulunu 1 Ağustos Pazartesi günü olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Genel Kurul’un çalışmalara başlayabilmesi için 200 milletvekilinin salonda hazır bulunması gerekiyor. HDP’nin katılmama kararı alması ile birlikte Meclis’in toplanması zora girmişti. AK Parti ve MHP de olağanüstü toplantıya katılmayacaklarını açıklamıştı. Ancak, AK Parti yönetimi muhalefetin 200 sayısına ulaşıp Meclis’i açması ihtimaline karşı; milletvekillerinin TBMM’de hazır olmalarını istedi. Bu doğrultuda AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz Meclis’in olağanüstü toplantısını hatırlatarak, seçim bölgelerine dağılan milletvekillerini Ankara’ya çağırdı.

"MİLLETVEKİLLERİMİZİ HAZIR TUTACAĞIZ"

AK Parti kurmayları "CHP ve İyi Parti’ye mensup bütün milletvekilleri hazır bulunsa 200 sayısına ulaşılamayacağı için Genel Kurul’un çalışmalara başlaması ihtimali yok. Ancak her ihtimali dikkate alarak biz milletvekillerimizi hazır tutacağız. HDP karar değiştirip Meclis’e gelir ve yeterli sayıya ulaşıp, çalışmalar başlarsa biz de Genel Kurul’da olacağız" dedi.

Genel Kurul çalışmalara başlarsa; AK Parti’nin Anayasa-Adalet Karma Komisyonunda dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilen DBP’li Salihe Aydeniz’le ilgili raporu da Genel Kurul gündemine getireceği belirtiliyor.

Son dakika: Meclis 1 Ağustos’ta olağanüstü toplanıyor TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sağlıkta şiddet konusunu görüşmek üzere Meclis’i 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00’te olağanüstü toplantıya çağırdı.