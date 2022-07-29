Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik," Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in bir kez daha Cumhurbaşkanımızı hedef almasını kınıyoruz. Miçotakis’in Türkiye’nin "yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak” peşinde olduğunu söylemesi, kendi hukuksuz siyasetlerini örtmek için kullandığı bir sözdür" dedi.

"YAYILMACI VE SALDIRGAN POLİTİKAYI MİÇOTAKİS TAKİP ETMEKTEDİR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

" Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in bir kez daha Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasını kınıyoruz. Miçotakis’in Türkiye’nin "yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak” peşinde olduğunu söylemesi, kendi hukuksuz siyasetlerini örtmek için kullandığı bir sözdür. Yayılmacı ve saldırgan politikayı Miçotakis takip etmektedir. Miçotakis, maksimalist Doğu Akdeniz politikası ile bölge barış ve istikrarını tehdit etmektedir.

Miçotakis'in yüz ölçümü 10 kilometrekare olan, Anadolu'ya 2 kilometre, Yunan ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta olan bir adanın 40 bin kilometrekare genişliğinde kıta sahanlığı olduğu tezini savunmaktadır. Saldırgan ve yayılmacı politika budur.

Meis Adası’nın kendisinden 4 bin kat daha fazla deniz alanına sahip olduğu iddiası uluslararası hukuka aykırıdır. Böyle fantastik bir iddiası olan Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in “yayılmacılık” iddiasıyla Sn. Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ı hedef alması ise trajikomiktir.

Yunanistan’ın birkaç milyar euroluk borcunu dahi ödemekte zorlanan Miçotakis yönetiminin, ülkesinin silahlanma bütçesini 5 kat artırması Yunanistan’ın barışçıl amaçlara sahip olmayıp Doğu Akdeniz’de saldırgan siyaset takip ettiğini tüm dünyaya göstermektedir.

Yunan muhalefeti, ülkenin yabancı ülkelerin askeri üssüne dönüştüğü gerçeğine dikkat çekmektedir.

Miçotakis’e mesajımız, Türk diplomasisinden kaçıp ülkesini 3. devletlerin garnizonuna çevirmesinin Yunanistan’ın hiçbir sorununu çözmeyeceğini görmesidir."

Miçotakis'ten haddini aşan ifadeler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı Türkiye'ye yönelik provokatif söylemlerde bulunmaya devam eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Erdoğan'a yönelik haddini aşan ifadeler kullanan Miçotakis, gelecek sene yapılacak seçimlerde yeniden iktidara gelmeyi arzuladıklarını da ifade etti.

Fahrettin Altun Yunan basınına konuştu: Miçotakis'in kredisi bitti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan basınına açıklamalarda bulundu. ABD Kongresi'nde Türkiye aleyhinde açıklamalarda bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in kredisinin bittiğini söyleyen Fahrettin Altun, Ege adalarının silahlandırılması ve Yunanistan'ın hava sahası ihlalleri hakkında da konuştu. Türkiye'nin yasa dışı her adıma ses çıkaracağını söyleyen Altun, "Türkiye, Yunanistan kadar tehlikeli bir oyun oynamak isteseydi Türk savaş uçaklarını Attiki yarımadasının semalarında görürdünüz" dedi.

ABD'nin F-16 kararı sonrası Miçotakis’ten itiraf gibi açıklama: Türkiye'ye satışını engellememiz zor ABD’nin Türkiye’ye F-16 satışını durdurması için büyük çaba sarf eden Yunanistan, Washington’un Türkiye adımından sonra çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD’nin Türkiye’ye F-16 satışı ile ilgili ‘Güçler dengesi’ diyerek itiraf gibi bir açıklamada bulundu.

Erdoğan'dan Miçotakis'e: Ona ayıracak vaktim yok Cumhurbaşkanı, NATO zirvesine katılan liderlerin “Sizi Miçotakis’le bir araya getirelim” teklifine “Ona ayıracak vaktim yok” cevabını verdiğini anlattı.