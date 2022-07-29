Türkiye Gazetesi

Görüşmede, tahıl sevkiyatı hazırlıkları konusundaki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Her iki Bakan tarafından teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu ve sevkiyata en kısa sürede başlanmasının planlandığı, İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezindeki iş birliği ve koordinasyondan duyulan memnuniyet ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den tahıl koridoru açıklaması Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, tahıl sevkiyatının yapılacağı Çornomorsk limanını ziyaret ederek, “Ukrayna tarafı tamamen hazır. BM ve Türkiye’ye işaret gönderdik. Ordumuz güvenlik durumunu garanti ediyor. Altyapı Bakanımız, Türk tarafı ve BM ile doğrudan temas halinde, onlardan sevkiyata başlayabileceğimize dair işaret bekliyoruz” dedi.