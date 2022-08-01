Türkiye Gazetesi

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım sürerken, kulislerdeki hareketlilik de devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan olurken, Millet İttifakı'ndan herhangi bir aday açıklaması gelmedi. Zaman zaman gündeme Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu gibi isimler gelirken, 6'lı masa ve muhafelet partilerinden resmi bir adaylık açıklaması henüz gelmedi.

Son günlerde ön plana çıkan isim ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Muhalefet cephesi adaylık için nabız yoklarken, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay katıldığı canlı yayında konuya dair önemli bir açıklamada bulundu.

"ADAYIMIZ 'BAY KEMAL'"

6'lı masa adına aday açıklamasında bulunamayacağını söyleyen Altay, "Ben 6'lı masanın adayını 6'lı masa adına konuşursam hadsizlik yapmış olurum ama CHP'nin ve CHP'lilerin adayı Bay Kemal. Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız Bay Kemal" dedi.

Kılıçdaroğlu emanetçi arıyor Kulislerde, Kılıçdaroğlu’nun aday olması durumunda yerine ‘emanetçi bir genel başkan’ aradığı, yakın çalıştığı kurmaylarından Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı ve Özgür Özel’in isimlerinin konuşulduğu da belirtiliyor.