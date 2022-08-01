Türkiye Gazetesi

Norveç, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk ticari geminin yola çıkmasında oynadığı önemli rol nedeniyle Birleşmiş Milletler'e (BM) ve Türkiye'ye teşekkür etti. Norveç Dışişleri Bakanlığı Twitter’dan yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan ayrılan tahıl yüklü geminin küresel gıda güvensizliğini azaltmada önemli ilk adım olduğu belirtildi.

"UKRAYNA GÜVENLİ BİR ORTAK"

Açıklamada, Birleşmiş Milletler'e (BM) ve Türkiye’ye, ulaşımın kolaylaştırılmasında önemli rol oynadığı için teşekkür edildi.

İstanbul'da yapılan tahıl anlaşmasının sürekliliğinin önemli olacağı kaydedilen açıklamada, Ukrayna’nın güvenilir bir ortak olduğu ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu sabah Odesa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin yola çıktığını açıklamıştı.

Tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü ilk geminin yarın İstanbul'da olacağı bildirilen açıklamada, "Razoni" isimli geminin Lübnan'ın Tripoli Limanı'na gideceği kaydedilmişti.

Bakar Akar saat verdi: Tahıl gemisi yarın İstanbul'da Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl taşıyan gemiye ilişkin, "Yarın 15.00 civarında İstanbul Boğazı açıklarında bulunacak, demirlemesine müteakip müşterek heyet kontrol edecek" ifadelerini kullandı.

Tahıl sevkiyatı başladı! Odessa Limanı'ndan ilk gemi yola çıktı Son dakika haberine göre; Tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamındaki ilk gemi, Lübnan'a gitmek üzere Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket etti. MSB, mısır yüklü geminin yarın İstanbul'da olacağını bildirdi.

Tahıl gemisi yola çıkıyor Türkiye, dünyanın gıda krizinde nefes almasını sağlayan 'Tahıl Koridoru' anlaşmasında büyük aşama gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan tahıl sevkiyatı açıklaması Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan tahıl sevkiyatı için ilk geminin pazartesi günü Ukrayna'dan ayrılmasının yüksek olasılık olduğunu açıkladı.

İlk durak İstanbul! Tahıl koridorunda rota belli oldu: Gemi İHA'larla ve uyduyla izlenecek Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yaşanan tahıl sorununun çözümü için Türkiye'nin girişimleriyle uygulamaya konulan 'tahıl koridoru'nda ilk sevkiyat için geri sayım başladı. Ukrayna limanından kalkacak olan geminin mısır yüklü olduğu kaydedilirken, ilk gemi Ankara'nın da girişimleriyle açlık tehlikesi yaşayan Afrika ülkelerine gönderilecek. İlk rotanın Somali olacağı ifade edilirken, gemilerin yola çıktığı andan itibaren İHA'larla ve uyduyla izleneceği belirtildi.