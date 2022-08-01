Türkiye Gazetesi

Irak'ta Sadr yanlıları, İran destekli Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Muhammed Şiya Sudani’yi protesto ediyor. Bu bağlamda ülkede başlayan karışıklık, tehlikeli boyutlara ulaşmaya başladı. Bu gelişmeler kağsamında Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bağdat'ta cereyan eden gelişmelerin endişeyle takip edildiği belirtildi.

SAĞDUYU VE İTİDAL ÇAĞRISI

Irak’taki gelişmelere zemin oluşturan siyasi belirsizliğin bir an evvel giderilmesi ve Irak halkının beklentisi temelinde kapsayıcı, temsil kuvveti güçlü bir hükümetin daha fazla zaman geçirmeden kurulmasının temenni edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Iraklıların görüş ve beklentilerini demokratik yollarla ifade etme haklarına saygı duyuyoruz. Bu bağlamda, şiddetten uzak durulması ve kamu düzeninin muhafazasına öncelik verilmesi gereğini vurguluyoruz. İlgili tüm taraflara sağduyu ve itidal içerisinde hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz."

Irak'ta siyasi kriz: Koordinasyon Grubu destekçileri de Yeşil Bölge’ye yürüdü Siyasi krizin alevlendiği Irak’ın başkenti Bağdat’ta Sadr Grubu destekçileri 3 önce korunaklı Yeşil Bölge'ye girerek meclisi basmıştı. Bu günde Sadr grubu dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu destekçileri Yeşil Bölge’ye girmeye çalıştı.

Meclisi basmışlardı: Irak’ta Sadr anayasa ve rejim değişikliği istedi Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, destekçilerinin Yeşil Bölge'deki oturma eylemine ilişkin açıklama yaptı. Eyleme destek verilmesini isteyen Sadr ayrıca anayasanın değiştirilmesi ve parlamenter rejimden vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Irak Meclisi’nde oturumlar ikinci bir karara kadar askıya alındı Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının eylemleri nedeniyle Irak Meclisi’ndeki oturumlar ikinci bir karara kadar askıya alındı. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Irak Meclisi binasının Sadr Grubu destekçileri tarafından basılmasının ardından ülkedeki resmi kurumların yarın tatil edildiğini duyurdu.

Irak'ta tansiyon yükseliyor! Göstericiler sokaklara indi Irak’ın Bağdat’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçileri, başbakan adayı Muhammed Şi'ya Es-Sudani'yi protesto etmek için sokaklara döküldü. Göstericiler Yeşil Bölge çevresindeki beton bariyerlerini aşarak içeri girmeye çalıştı.