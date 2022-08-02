Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları üçlü Toplantısı'na katılmak için Özbekistan'a geldi. Çavuşoğlu, ülkenin başkenti Taşkent'te Özbekistan Dışişleri Bakanı Vladimir Norov ile bir araya geldi.

BÖLGESEL KONULAR ELE ALINACAK

Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Taşkent’teki günümüze, kapsamlı stratejik ortağımız Özbekistan'ın Dışişleri Bakanı Vladimir Norov'la ikili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları ele alarak başladık" dedi.

Bakan Çavuşoğlu Sırp ve Kosovalı mevkidaşlarıyla görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırp ve Kosovalı mevkidaşlarıyla görüştüğünü ve gerilimi azaltmak için üzerine düşenleri yapmaya hazır olduklarını bildirdi.