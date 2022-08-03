Türkiye Gazetesi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Twitter'da Ukrayna'dan ayrılan ilk tahıl yüklü geminin İstanbul Boğazı'ndan geçtiği esnada ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğundan çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Türkiye'ye hayati öneme sahip tahılların Ukrayna'dan güvenli geçişini sağlayan etkili diplomasisi için minnettarız." ifadelerini kullandı.

"GİRİŞİMLERİNDEN DOLAYI TÜRKİYE'Yİ KUTLARIZ"

Başkonsolosluğun Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise, "Yük gemisi Razoni’nin İstanbul’a gelişini, küresel gıda güvenliği krizinin etkilerini azaltma yolunda hayati bir adım olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Tahıl ürünlerinin Ukrayna’dan küresel pazarlara güvenle girmesine yönelik diplomatik girişimlerinden dolayı Türkiye’yi kutlarız." ifadeleri yer aldı.

Bu paylaşım, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği resmi hesabından da yeniden paylaşıldı.

"TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK ÇABALARIYLA MÜMKÜN OLDU"

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ajay Sharma ise Twitter'dan video mesaj paylaşarak tahıl yüklü ilk geminin Ukrayna'dan hareketinin ardından İstanbul'a ulaştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ancak (Birleşmiş Milletler) BM ve Türkiye'nin geçen ay İstanbul'da imzalanan anlaşmayla sonuçlanan diplomatik çabaları sayesinde mümkün oldu. Biz bu anlaşmaya Birleşik Krallık olarak büyük önem ve destek veriyoruz. Bu diplomatik başarı, gıda güvenliğine yönelik tehdidi ortadan kaldırmak ve Ukrayna'ya tahıl ablukasını sona erdirmek için gerçekten çok önemli. Bu yüzden Başbakanım Boris Johnson ve Dışişleri Bakanı Liz Truss, Türk hükümetine teşekkür ettiler. Ben de bu teşekkürlere katılıyorum ve Türkiye'yi tebrik ediyorum. Bu geminin ve takip edecek diğerlerinin güvenli geçişini umuyorum. Bu tahıl anlaşmasının başarılı olması dünyanın çıkarıdır ve Birleşik Krallık olarak anlaşmanın uygulanmasına destek vermeye devam edeceğiz."

Hazine Bakanlığı'ndan 'Tahıl Koridoru' açıklaması: Fiyatlara olumlu yönde yansıyor Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının ev sahipliğinde toplandı. Komitede kış aylarında sebze fiyatlarında yaşanabilecek olumsuzlukların en aza indirilebilmesine yönelik tedbirler görüşüldü. Öte yandan 'Tahıl Koridoru'nun dünya genelinde tahıl fiyatlarına olumlu yönde yansıdığı belirtildi.

Ukrayna'dan çıkan ilk tahıl yüklü gemi İstanbul Boğazı'nda: Razoni'de denetimler bitti Ukrayna'dan hareket eden ve 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni gemisi geceyi İstanbul Boğazı'nın girişine demirleyerek geçirdi. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler’den oluşan heyetin gemide yaptığı denetim tamamlandı.20 kişilik ekibin denetiminden sonra 27 bin ton mısır yüklü gemi Razoni, İstanbul Boğazı’ndan geçerek Beyrut’taki limana doğru harekete geçti.

Tahıl sevkiyatında ilk gemi yola çıktı! Fiyatlar geriledi, düşüş sürecek Tahıl ürünlerinin Ukrayna'dan sevkiyatına ilişkin Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan anlaşma kapsamında ilk gemi yola çıktı. Geminin Lübnan'a gitmek üzere hareket etmesi sonrası tahıl fiyatlarında düşüş eğilimi hızlandı. Türkiye'de ise bu sezon iç tüketim ihtiyacını karşılayacak düzeyde buğday üretimi gerçekleştiği belirtiliyor.

İlk tahıl gemisi Ukrayna'dan yola çıktı: Razoni'nin bugün İstanbul'da demirlemesi bekleniyor Ukrayna'dan dün hareket eden ve mısır taşıyan kuru yük gemisiyle ilgili açıklama yapan Müşterek Koordinasyon Merkezi (MKM) Koordinatörü Tuğamiral Özcan Altunbulak, geminin gece yarısı İstanbul'da demirlemesinin beklendiğini söyledi.