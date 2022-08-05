Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüse yakalanan 76 yaşındaki ünlü sanatçı Ajda Pekkan’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Şarkıcı Ajda Pekkan, koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Bodrum’da sahne alan Pekkan, konser sonrası koronavirüs testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan ünlü şarkıcı kendini karantinaya aldı.

AJDA PEKKAN AÇIKLAMA YAPTI

Sağlığı hakkında sevenlerini bilgilendiren Pekkan sosyal medya hesabından son durumunu paylaştı. Ajda Pekkan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımsa şöyle:

"Tüm dostlarım ve sevenlerime;

Üç gün önce soğuk algınlığı belirtileri ile başlayan süreci hafif semptomlarla dinlenerek geçirmekteyim. Basından haberi okuyarak mesaj yazan, arayan, güzel dileklerini ve şifa dualarını gönderen yanıt veremediğim tüm sevenlerim, arkadaşlarım ve dostlarıma...

Aşılar ve değerli doktorlarımız sayesinde iyileşme sürecinde olduğumu ve bugün, dünden daha iyi olduğumu bildirmek istiyorum.

Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.

Sevgi ve saygılarımla."

ERDOĞAN’DAN AJDA PEKKAN’A TELEFON

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan’ı aradı. Görüşmede, Ajda Pekkan’ın sağlık durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine şifa temennisinde bulundu.

Dünyanın gözü Soçi’de: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağı iniş yaptı Dünyanın gözü Soçi’deki görüşmede. Son 20 günde 2. kez bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in gündeminde iki başlık dikkat çekiyor.



Koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan’dan haber var: Bugün dünden daha iyiyim Koronavirüs yakalanan 76 yaşındaki Ajda Pekkan, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Aşılar sayesinde hastalığı hafif geçirdiğini ve iyileşme sürecinde olduğunu belirten Pekkan, kendisini arayan soran herkese teşekkür etti.



Ajda Pekkan koronavirüse yakalandı 76 yaşındaki usta sanatçı Ajda Pekkan koronavirüse yakalandı. Ünlü şarkıcının konser programı ertelenirken, evde tedavi altına alındığı öğrenildi.