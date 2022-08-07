Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Somali ilişkileri ve bölgesel konular ele alındığı belirtildi.

"TÜRKİYE SOMALİ HALKININ HER DAİM YANINDA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye’nin her daim olduğu gibi Somali halkının yanında durmaya, Somali’de barış ve istikrarı desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

Somali'de bombalı saldırıda ölü sayısı 20'ye çıktı Somali’nin Aşağı Şabel bölgesinde dün düzenlenen 2 ayrı bombalı saldırılarda Belediye Başkanı Abdullahi Ali Wafow dahil 20 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Marka şehrinde düzenlenen bombalı saldırıyı Eş-Şebab terör örgütünün üstlendiği belirtildi.