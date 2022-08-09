Konya'da düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunlarının açılış töreni öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir araya geldi.
İki lider baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.
Erdoğan ile Aliyev'in görüşmesinde Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Aliyev anlaşmayı böyle duyurdu: Avrupa'nın enerji haritasını tamamen değiştirdi Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulayan AB ülkeleri, Rusya'nın dogal gazı kesmesi ile arayış içine girmişti. Yönünü Azerbaycan'a çeviren AB, Azerbaycan'dan ithaş ettiği gazı 2 yıl içinde 2'ye katlayacak bir anlaşmaya imza attı. Anlaşma hakkında konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Projeler, Avrupa'nın enerji haritasını tamamen değiştirdi” dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya'nın verdiği sözü hatırlattı: 'Ermeni askerleri hala Karabağ'da' Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ konusunda yeni bir açıklama yaparak, Rusya'nın sözünü yerine getirmediğini dile getirdi. Rusya Savunma Bakanlığının Ermeni silahlı güçlerin hazirana kadar Karabağ'dan çekileceğine dair söz verdiğini söyleyen Aliyev, "Temmuzun ortasına geldik ama bu sorun çözülmedi." dedi.