Türkiye Gazetesi

AK Parti 21. kuruluş yıl dönümü programı 'Bir Olduk 21 Olduk' teması ile düzenlenecek. Etkinliğin, sade bir program ile 15 Ağustos’ta ATO Congresium’da yapılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile düzenlenecek programda, parti kurucuları, eski TBMM başkanları, eski bakanlar, eski milletvekilleri, 81 ilin ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanları yer alacak. Program için yaklaşık 3 bin kişilik bir davetli listesi hazırlandı.

KISA FİLM GÖSTERİMİ

Etkinlikte, kuruluş yıl dönümüne özel AK Parti’nin 21 yıllık iktidarındaki icraatlarını konu alan kısa film gösterilecek.

Aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 81 il başkanı ile Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında bir araya gelmesi bekleniyor.

İstanbul'daki AK Partili belediyelerden işçilere yüzde 80 zam AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, belediye başkanlarıyla yaptıkları toplantı neticesinde, 1 Temmuz 2022'den geçerli olmak üzere işçilere yüzde 80 oranında zam yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.