Türkiye Gazetesi

2023 seçimleri için geri sayıma geçilirken, ana gündem maddesi ise Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı. Cumhur İttifakı, adayını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak açıklarken, Millet İttifakı ise adayını henüz açıklamadı. Kulislerde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi isimler konuşulurken, son dönmede en çok öne çıkan isim ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

Sosyal medya hesabından gündeme dair bir dizi paylaşımda bulunan ve 'altı masa'nın ortaklarından olan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, son paylaşımında "Adayın 'Altılı Masa' içinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı. Uysal'ın bu sözleriyle CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu işaret ettiği düşünülüyor.

"ADAYIN 'ALTILI MASA' İÇİNDEN ÇIKMASI GEREKTİĞİ KANAATİNDEYİZ"

Uysal, açıklamalarında şunları söyledi:

"Sadece fikir birlikteliği yapmak yetmez, duygudaşlık da gerekir. Adayın 'Altılı Masa' içinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz."

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Uysal, daha önce katıldığı bir radyo programında, "Kılıçdaroğlu’nun aday olmasına durumuna nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna cevap vermişti.

Uysal, "Bizim için birinci öncelik cumhurbaşkanlığı. Tabiî ki TBMM'de de Millet İttifakı olarak parlamenter sisteme geçmek adına güçlü çıkmak zorundayız. Cumhurbaşkanı adayı konusunda temel kuralları koyduk 6’lı masa olarak. Ben Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakarım. Bu masanın oluşumunda önemli katkılar sağlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu doğal olarak da isterse hakkıdır. Bu manada bizlerde gerekli desteği veririz" ifadelerini kullanmıştı.

Altılı masada HDP şantajı HDP yönetiminden sonra parti tabanından da Meral Akşener veya Mansur Yavaş’ın adaylığına set çekildi.

Meral Akşener 'altılı masa'dan ayrılıyor mu? İYİ Parti'den cevap MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, CHP'nin HDP ile olan yakınlığının İYİ Parti'ye oy veren kesimde ciddi rahatsızlığa neden olduğunu belirtti. Karakaya, "Aday bulamadan herhalde başka şeyler olacak gibi" diyerek İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 'altılı masa'dan ayrılacağını iddia etti.