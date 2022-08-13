Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadeş Barış Meydanı'nda Çorum Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış törenine gelen bazı vatandaşların açtığı "6'lı masa menüsü pankart"ında yazılanları okuyarak "Kim var bunların arkasında PKK terör örgütünün siyasi uzantısı HDP. Kim var İP. Kim var, ufak tefek partiler." dedi.

"6'LI MASANIN ARKASINDA KİM VAR?"

6'lı masaya yüklenen Erdoğan, "Kim var bunların arkasında PKK terör örgütünün siyasi uzantısı HDP. Kim var İP. Kim var, ufak tefek partiler. Normalde bu zatın siyasi ahlakı olsa çıkar milletten özür diler" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Muhalefet hizmet eserle konuşulmak yerine her gün yeni bir skandalla ülke gündemini meşgul ediyor" sözlerini kullandı.

"6'LI MASA MENÜSÜ DİYORLAR"

Orada bir pankart görüyorum. 6'lı masa menüsü diyorlar. Herhalde siz bu menüyü görmüşsünüz. Ne var bu menüde; yalan çorbası, koltuk kebabı, Kandil dolması, laf salatası var. Başka Selo kahvaltısı, Washington portakalı var. Ye yiyebildiğin kadar.

Birileri masa kurup sabah akşam iftira üretirken, biz eser üretiyor, hizmet üretiyoruz. Birileri sahte gündemlerin peşinde ömür tüketirken biz Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri yapma mücadelesini veriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zincir market açıklaması: Kendilerini buna göre ayarlayacaklar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'daki toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, Pazartesi gününü işaret ederek, "40 çeşit üründe inşallah Tarım Kredi Kooperatiflerinde ciddi manada indirime gidiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mektup: AK Parti'yi seçimlerde yeniden zafere ulaştırmakta kararlıyız Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla parti kurucuları ve AK noktalardaki partililere gönderdiği mektupta, "Kuruluşundan beri sandıktan 15 defa birinci çıkan AK Parti'yi, 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde yeniden zafere ulaştırmakta kararlıyız" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası açılış törenine katıldı. Erdoğan, ardından gençlerle buluştu.