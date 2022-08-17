Türkiye Gazetesi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. İnce, gündeme oturan ve muhalefetin bazı televizyon kanallarına ödeme yaptığı iddiasına ilişkin de konuştu. "Hangi muhalefet partileri TV kanallarına ödeme yapıyor?" sorusuna karşılık İnce, "Hemen hemen hepsi yatırıyor. Genel merkezleri de yatırıyor. Hatta bir kanala ayda 600 bin Türk lirası veriyorlar” dedi.

“BELEDİYELERDEN ALDIĞIN PARALARI DA SORMAYACAĞIM SÖZ VERİYORUM”

Muharrem İnce, kendisinin korkusu olmadığını belirterek, “Gazeteciliğin temeli cevap hakkına saygı göstermektir. Kanalını açıyorsun, o kanalı nasıl kurduğunu da biliyorum. Sen maaşlı bir adamsın. Vallahi sormayacağım bunları söz. Belediyelerden aldığın paraları da sormayacağım söz veriyorum. Çağır Engin Altay’ı, Yaşar Tüzün’ü, Tanju Özcan’ı, Hasan Akgün’ü seçim gecesini konuşalım. Söz veriyorum belediyelerden aldığın paraları da sormayacağım. Bana soru soruyor ama ben derdimi anlatamıyorum. Saydırıyor bana ama bana yer vermiyor. Böyle gazetecilik olur mu” açıklamalarında bulundu.

“BİR KANALA AYDA 600 BİN LİRA VERİYORLAR”

Bir gazetecinin “Bazı gazetecilerin muhalefetteki partilerden maaş aldığını söylediniz. İsimleri ve belediyeleri açıklayacak mısınız?” sorusu üzerine ise İnce, “Maaş aldıklarını hepimiz biliyoruz. Canlı yayınlarını veriyoruz, bunun karşılığında ücret alıyoruz diyorlar. Tarifesi var. Bir tane belediyeyi açıkladım, hemen hemen hepsi yatırıyor. Genel merkezleri de yatırıyor. Hatta bir kanala ayda 600 bin Türk lirası veriyorlar” dedi.

Muharrem İnce'den, 6'lı İttifakı eleştirisi: Hiçbiri Erdoğan'ı yenerim diyemiyor Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6'lı İttifakı eleştirerek, “Şunu söyleyeyim, 6’sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan’ı yenerim düşün peşime diyemiyor” dedi.

Muharrem İnce’den adayı belli olmayan 6’lı masaya gönderme ‘Altı kişiden biri de çıkıp…’ Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Antalya’da gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. İnce, 6’lı masanın adayıyla ilgili “Altı kişiden biri çıkıp 'Ben adayım' diyemiyor. 'Ben adayım, ben bu seçimi alırım' diye bir iddiaları da yok. Ben iddialıyım ama beni satmasınlar desteklesinler" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce: Beni aday yapmak istiyorsanız hazırım Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı’na adaylık şartlarını sıraladı. "Ben bir kere bir partiden Cumhurbaşkanı adayı oldum, kaybettim" diyen İnce, “Herkese ikici, üçüncü, beşinci, on beşinci şansı veriyorsunuz da bana ikinci şansı niye vermiyorsunuz?” dedi. 6’lı masanın aday bulamayacağını söyleyen İnce, “Sonunda bana gelirsiniz. Bana gelirseniz aday olurum ama şartlarım var” dedi.