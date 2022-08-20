Türkiye Gazetesi

S-400’lerin alınmasının gereksiz olduğunu savunan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: Siz devlet olarak bir ittifak içinde yer alıyorsanız o ittifakın öngördüğü kuralları, ben de kendi ülkemde uygulayacağım diye imza atmışsanız, yani söz vermişseniz, devletin namusu olarak söz vermişseniz o ittifakın dışında farklı arayışlara girmek doğru değildir. Etik olarak değildir. Nitekim gittiler S-400 aldılar. Şu soruyu sordum, kime karşı kullanacaksınız? Yunanistan’a karşı mı kullanacaksınız? NATO ittifakı içinde. Suriye’ye karşı mı kullanacaksınız? Orası da çok daha güçlü Ruslar var. İran’a karşı mı kullanacaksınız? Kasr-ı Şirin’den bu yana aramızda hiçbir sorun çıkmamış. E kime karşı kullanacaksınız? Rusya’ya karşı mı kullanacaksınız? Zaten silahı size veren o. Niye aldınız, neyin bedeli olarak aldınız, neyin bedelini ödediniz? Bu sorunun yanıtını şu ana kadar almış değiliz.

BBP lideri Destici'den 'adaylık' açıklaması: Kılıçdaroğlu'nun hakkı Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı hakkında değerlendirmede bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Altılı masa bugüne kadar dağılmamışsa bunda Kemal beyin çabası, gayreti büyüktür. Eğer bir hak konuşulacaksa, bir hakkaniyetten bahsedilecekse orada adaylık Kemal beyin hakkıdır diye düşünüyorum" dedi.

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Oynanan oyun değişmiyor Partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçimizdeki mandacılara rağmen dış politikamızı güçlendirdik. Hayata geçirdiğimiz reformlarla sessiz bir devrime imza attık." dedi. Erdoğan, konuşmasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na da sert tepki gösterdi.