Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Külliye'de toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık edecek. Son olarak 1 Ağustos'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda tahıl koridoru, 81 ilde yapılacak 150 bin sosyal konut projesi ve terörle mücadelenin yanı sıra Ege ile Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ele alınmıştı. 20 gün sonra yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda ise iç ve dış gündem ile ekonomiye ilişkin gelişmeler ele alınacak.

Kabine Toplantısı'nın ardından alınan son dakika kararlarını açıklamak için Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak.

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılacak olan Kabine Toplantısı ve gündemine ilişkin ayrıntılar...

500 BİN KONUT PROJESİ

Sabah'ın haberine göre; Kabine gündeminde üst sırada ekonomide atılan ve atılacak adımlar yer alacak. Vatandaşın alım gücünü koruma ve temel ihtiyaçlarına ulaşımını kolaylaştıracak hamleler bunun başında geliyor. Bu kapsamda başta 150 bin olarak planlanan ve yan formüllerle sayının 500 bine kadar çıkarılacağı ucuza sosyal konut projesi ile ilgili atılacak adımlar kabinede masada olacak ve ilgili bakanlar konuya dair sunumlarını gerçekleştirecek.

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİNDEKİ İNDİRİM

Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Tarım Kredi Kooperatif markeleri ekseninde başlatılan kar amaçlı olmayan satışlarla ucuz gıda hamlesinde son durum ve atılacak adımlar konuşulacak.

FAİZ İNDİRİMİ VE PİYASALARIN TEPKİSİ

Girişimciyi, esnafı ve tüketiciyi faize ezdirmeme politikası kapsamında adım adım düşürülen faizle ilgili gelinen son durum da Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek. Bilindiği gibi Merkez Bankası'ndan geçtiğimiz hafta 100 baz puanlık bir indirim daha gelmişti.

TERÖRLE MÜCADELE VE SURİYE'DE SON DURUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları tarafından terörle mücadele ve hem yurtiçi hem yurtdışında atılan adımlar, hazırlıklar aktarılacak.

Suriye'de muhalifler ve Esad rejimi arasında bir uzlaşma zemini oluşturulmasına ilişkin düşünülen girişimler de kabinede değerlendirilecek. Bilindiği gibi bu adımla ilgili olarak Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de destek vermiş ve mülteci sorunu ve bölgesel istikrar için değerlendirilmesi gerektiğini aktarmıştı.

UKRAYNA VE RUSYA TEMASLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Kabine'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeler ve Ukrayna ziyareti ile Zelenskiy temaslarını değerlendirecek ve kabinede bundan sonrası için neler yapılabileceği konuşulacak.

Kabinede gündem dar gelirliye konut Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 2,5 saat süren kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.