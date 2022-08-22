Türkiye Gazetesi

Kesin ihraç istemi talebiyle parti CHP Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen Tanju Özcan için karar bugün verilecek. Tanju Özcan 18 Temmuz’da yazılı savunma ardından 25 Temmuz’da sözlü savunmasını yapmıştı. Ceza verilmesi durumunda hukuki yollara başvuracağını dile getiren Özcan için Yüksek Disiplin Kurulu'nun kararını bugünkü toplantıda vermesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi'nin bir kadın üyesiyle yaşadığı diyalog sonrasında parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle disipline sevk edilmişti. Özcan, sevkin ardından ''Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım. Atatürkçü, bütün etnik kimlikleri kucaklayan bir Türk milliyetçisi ve ülkesini çok seven bir anti-emperyalist olduğumu her fırsatta tekrarladım. Çizgim hiç değişmedi, bundan sonra da değişmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üvey değil, öz evladıyım''' açıklamasında bulunmuştu.

AK PARTİ MECLİS ÜYESİNE SKANDAL SÖZLER

Tanju Özcan, belediye meclisi toplantısında AK Partili bir kadın belediye meclis üyesine "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" demişti.

Son dakika: CHP'den Tanju Özcan kararı! Son dakika: CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisinde bir kadın meclis üyesiyle yaşadığı diyalog gerekçesiyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Alınan karar sonrası Özcan sosyal medya hesabı Twitter'dan dikkat çeken paylaşımda bulundu.