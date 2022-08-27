Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le telefon görüşmesinde Laçın şehri ile Zabuh, Sus köylerinin Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesi dolayısıyla tebriklerini iletti.

"HER DURUMDA KARDEŞ AZERBAYCAN'LA BİR VE BERABERİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin dün itibarıyla Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesi dolayısıyla memnuniyetini ve tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in Güney Kafkasya’da istikrar ve barışı hedefleyen hakça ve sürdürülebilir bir çözüm için ortaya koyduğu çabaları takdirle izlediğini ifade etti.

Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan süreçlerinin birbirlerini destekleyerek ilerlemesini arzu ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, her durumda kardeş Azerbaycan’la bir ve beraber olduklarını vurguladı.

Laçın 30 yıl sonra yeniden Türk yurdu Azerbaycan ordusu, 2. Karabağ Savaşı sonrasında imzalanan anlaşma ile geçici olarak Rusya’nın kontrolüne bırakılan Laçın’a girdi

Laçın, Ermeni mayınlarından arındırılıyor Ermeni silahlı grupları tarafından Laçın'a döşenen 1.318 mayın Azerbaycan kuvvetleri tarafından fark edildi. Mayınlar, güvenli bir şekilde çıkarıldı.

Azerbaycan’dan Laçın adımı: Bakü yönetiminin kontrolüne geçecek İkinci Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiri gereği geçici olarak Rus güçlerinin kontrolüne verilen, Laçın şehri ve Zabuh ile Sus köylerinin yer aldığı ‘Laçın koridoru’ adı verilen güzergahtan Ermeni ve Rus güçleri bu ayın sonuna kadar ayrılmaya hazırlanıyor.