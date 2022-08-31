Türkiye Gazetesi

TİP Milletvekili Ahmet Şık, dijital ortamda yayın yapan bir kanalda "AK Parti kapatılacak. Siyasi parti muamelesi görmeyecek, suç örgütü diyecekler" şeklinde konuştu. Bu sözler sonrası harekete geçen AK Parti avukatları, "partinin kişilik ve saygınlığına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle Şık'a 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

"VEKİL DEMEKTEN UTANIYORUM"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da bu sözlere sert şekilde cevap verdi. Turan "Ahmet Şık zaman zaman çok fevri çıkışlarıyla tanınan bir kişi… Eski dönemde sokağa çıkmakla alakalı çağrıları oldu, PKK’ya sempati duyduğuna ilişkin sözler söyledi. Devleti yıkmaktan bahseden konuşmaları var. Maalesef vekil demekten utandığımız aynı malum şahıs yine bazı açıklamalar yapmış. ‘AK Parti kapatılacak, AK Partililer yargılanacak’ demiş. Kapatmazsanız, yargılamazsanız adam değilsiniz. 20 yıldan beri milletle beraber yürüyoruz. Milletimiz ne derse baş tacı. Milletimizin oluruyla bugünlere geldik, milletimizin oluruyla devam ederiz" dedi.

"BU DİL, TERÖR DİLİ"

Hiçbir zaman yılmayacaklarını belirten Bülent Turan, konuşmasını şöyle noktaladı: Bu kini, bu nefreti PKK’ya, FETÖ’ye göstermediler. Aslında bunların derdi AK Parti değil, milletin ta kendisi. O yüzden bu dil ne demokrasi dili ne siyasi ahlak dili ne de particilik dili. Bu dil tam bir terör, ayrıştırma dili. Bu dilin Türkiye’ye faydası yok. Ben tekrar söylüyorum; AK Parti milletin önünde adım atmaya yürümeye devam edecek. Milletin takdiriyle 2023 yılında kaldığımız yerden yola devam edeceğiz.

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