Türkiye Gazetesi

Yunanistan'dan tarafındna üst üste gerçekleştirilen hava ihlaleri ABD tarafından, yalnızca sukunet çağrısı ile karşılandı. Konuya ilişkin açıklama yapan ABD Dışişleri, "Tarafları, tansiyonu daha da arttıracak söylemler ve eylemlerden kaçınmaya davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

"TANSİYONU ARTIRACAK SÖYLEMLERDEN KAÇININ"

ABD Dışişleri Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirinin sorusu üzerine, Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki provokasyonuna ilişkin açıklamada bulundu.

Söz konusu durumdan haberdar olduklarını belirten yetkili, "NATO müttefiklerimiz Yunanistan ve Türkiye'yi bölgede barış ve güvenliği korumak için birlikte çalışmaya ve anlaşmazlıklarını diplomatik yollarla çözmeye davet etmeyi sürdürüyoruz. Tüm tarafları, tansiyonu daha da arttıracak söylemler ve eylemlerden kaçınmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Akdeniz'de uluslararası hava sahasında görev uçuşlarını gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'lar, 23 Ağustos'ta Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından taciz edilmişti. S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarı Rodos Adası batısında 10 bin feet irtifada görev uçuşundaki F-16'ya yerden havaya füze kilidi atılmıştı.

Yunan askeri yetkilileri ise NATO Angajman Kuralları'nda "düşmanca hareket" olarak nitelendirilen söz konusu davranışı inkar yolunu seçmişti.

Milli Savunma Bakanlığının, Yunanistan'ın Türk jetlerine yönelik tacizinin radar kayıtlarını, NATO Genel Sekreterliği ve İttifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına göndermeye hazırlandığı öğrenilmişti.

NATO’nun 30 Ağustos paylaşımı Yunanistan’ı kızdırdı NATO’nun 30 Ağustos paylaşımı Yunanistan’ı karıştırdı. Yunan basını NATO bombası diyerek paylaştı, ‘Aslında 30 Ağustos, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türk yetkililerin Yunanistan'a yönelik tehditlerle sert bir saldırı başlatmayı seçtiği gündür”.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj: Dengimiz ve muhatabımız değil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Külliye'de düzenlenen etkinlikte konuşuyor. Yunanistan'ın Türkiye'nin ne dengi ne de muhatabı olmadığını ifade eden Erdoğan " F-16 uçaklarımıza Rus menşeli S-300 tarafından radar kilidi atılmıştır. Düşmanca bir davranıştır. Hele bu uçak NATO görevi icra ediyorsa direkt NATO'ya yapılmış demektir. Aslında bize değil NATO ve müttefiklere meydan okumuştur" diye konuştu.

Batı, Yunanistan'ın S-300'lerine sessiz Rusya'dan aldığımız S-400'ler için Türkiye’ye tepki gösteren NATO ve ABD’nin S-300’lerle jetlerimize radar kilidi atan Yunanistan’a sessiz kalmaları, ikiyüzlü politikayı gözler önüne serdi.

Bahçeli'den Yunanistan'a tepki: İleri düzeyde bir provokasyondur MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Vatanımızdan süpürülmeyi kabullenemeyen, denize dökülmeyi nefislerine yediremeyen alçaklar sürüsü, tahrik ve tahrip kampanyalarına bazen ara bazen de hız vermişlerdir. Yunanistan'ın Akdeniz ve Ege'de milletimizin sabrını zorlaması, havada ve karada tacizlerini sıklaştırması esasen yüz yıllık kuyruk acısının, 100 yıldır yaşadıkları kabusun asimetrik bir yansımasıdır." ifadesini kullandı.

Bakan Akar'dan Yunanistan'a s-300 tepkisi: Bu şımarıklık ve pervasızlık kabul edilemez Yunanistan'ın son dönemde yaptığı hava ihlallerine ve tacizlere ilişkin konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'kötü komşu' olarak nitelendirdiği Yunanistan'ın yaptıklarının kabul edilemez olduğunu belirtti.