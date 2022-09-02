Türkiye Gazetesi

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın sığınmacılar üzerinden tartışması sosyal medyada gündem oldu.

Gültekin Uysal’ın Afgan ev sahibi tarafından evden çıkarıldığı iddiası üzerine Özdağ “Konu ile ilgilenmezsen, Afgan’dan ev kiralarsan çıkarırlar. Yarın yurdumuzdan da çıkarmaya çalışacaklar” paylaşımında bulundu. Özdağ’ın açıklamalarına sert cevap veren Uysal “Sayın Özdağ, umarım ‘sahte kabadayılık’ için İçişleri Bakanlığı yerine şaşırıp Demokrat Parti’yi hedef almamışsınızdır. Öncelikle ‘bir darbecinin çocuğu’ olarak Demokrat Parti’nin çocukluktan itibaren sizin ruhunuzda açtığı yarayı anlayabiliyorum” dedi.

Uysal ayrıca sığınmacıları yönelik partisinin faaliyetlerini sıraladı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'a Afgan ev sahibi şoku: Oğlum askerden gelecek dedi, evden çıkardı Bir süredir gündemde olan fahiş konut ve kira fiyatları bu defa Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın başına bela oldu. Afgan ev sahibi, "Oğlum askerden gelecek" diyerek, Uysal'ı evden çıkardı.