Türkiye Gazetesi

AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplandı. Toplantının ana gündem maddeleri ekonomik gelişmeler, 2023 seçimleri ve EYT oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplumun her kesimi rahatlatacak adımlar atılacağını MYK üyeleriyle paylaştığı öğrenildi.

2023 seçimlerine değinen Erdoğan'ın gündemindeki konulardan biri de milletvekili listeleriydi. Erdoğan'ın milletvekili listelerinin titizlikle hazırlanması gerektiğini belirttiği öğrenildi. Listeler hazırlanırken kamuoyu araştırmalarının ve anketlerin de göz önünde bulundurulacağını ifade ettiği belirtildi.

ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARI VE EYT

Toplantıda torba yasaya ilişkin hazırlık da gündeme geldi. Meclise gelecek torba yasada hangi tekliflerin yer alacağı istişare edildi.

Torba teklifte birçok düzenleme yer alacak. Bunların arasında öğrenim kredisi borçları da bulunuyor. Bu düzenleme ile 3 milyondan fazla gencin öğrenim kredilerindeki faiz silinecek. Yeni öğrenim kredileri için ise düzenleme yapılacak.

Öte yandan milyonları ilgilendiren EYT ile ilgili çalışmaların da henüz olgunlaşmadığı öğrenildi. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in Erdoğan’a bir sunum yapacağı bilgisi edinildi. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması ve meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

"2023 SEÇİMLERİNİ BİZ KAZANACAĞIZ"

2023 seçimleri için parti kurmaylarına talimat veren Erdoğan'ın "2023 seçimlerini biz kazanacağız" dediği öğrenildi. AK Parti seçim çalışmalarına başlarken, genel başkan yardımcıları da çalışmaları takipte olacak.

Toplantıda anketlerdeki durum ve ekonominin anketlere yansıması gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan'ın özellikle 'ekonomik alanda yeni adımlarla vatandaşın derdine çare olunsun' talimatı verdiği öğrenildi. Toplantıda yeni paketler, istihdam çalışmaları ve il başkanlarının yürüttüğü çalışmalar da konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yılbaşında memur, emekli ve işçilerin maaşlarına iyi bir zam yapılacağını da partililerle paylaştığı öğrenildi.

Ömer Çelik'ten Yunanistan'a tepki: TSK açısından hiçbir şey ifade etmez AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Çelik konuşmasında Yunanistan'ın Türk F-16'larına radar kilitlemesi yapmasına da tepki göstererek; 'TSK açısından hiçbir şey ifade etmez' dedi.