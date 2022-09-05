Türkiye Gazetesi

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri siyasilerin bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Seçimler için geri sayıma geçilirken Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dışında başka bir aday açıklanmadı. Millet İttifakı'nın adayı kim olacak sorusunun cevabı merak edilirken, altılı masa toplantılarını 'altın günü'ne benzeten ve masayı eleştiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kendi cumhurbaşkanı adaylarını çıkaracaklarını bildirdi.

"KENDİ ADAYIMIZI KENDİMİZ ÇIKARTACAĞIZ"

Partisinin iki koalisyonda da yer almadığı hatırlatılan Fatih Erbakan, "3'üncü bir koalisyon düşünür müsünüz?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Bugün 6 benzemez dediğimiz, masada birbirine benzemez partiler, daha dün bir tanesinin milletvekili 'HDP'ye bakanlık da verebiliriz', öbür partinin milletvekili 'böyle bir şey asla olamaz, biz terör örgütünün gölgesinin düştüğü yerde bile olmayız' diyor. Dolayısıyla bu benzemezler bir sinerji oluşturmuyor ve tam tersine birlikteliklerinden fayda gelmiyor. Her iki tarafta bütün ortaklar da zarar görüyor.

Halbuki birbirine yakın partiler mesela seçmenin sağ partiler olarak nitelendirdiği partiler bir araya gelirse bir sinerji doğabilir demiştik. Bizim bu uyarılarımıza, fikirlerimize çok fazla kulak vermediler ve şu anda bu 6'lı masayı yürütmeye çalışıyorlar. Biz de zaten hazırlıklarımızı, çalışmalarımızı kendi başımıza kendi ismimizle seçime girmek üzere sürdürüyoruz. Tabi bu durumda kendi cumhurbaşkanı adayımızı da kendimiz çıkartacağız."

6'LI MASA TOPLANTILARINA ALTIN GÜNÜ BENZETMESİ

Erbakan, dün yaptığı açıklamada 6'lı masa toplantılarını kadınların altın günü toplantılarına benzetmişti. Erbakan, "Bu 6 benzemez bugüne kadar 30'u baş başa, 6'sı da 6'lı masa etrafında olmak üzere toplam 36 kez bir araya gelmiş. Peki, ortaya ne çıkmış? Aylardır güçlendirilmiş parlamenter sistem de güçlendirilmiş parlamenter sistem... Tarihin en büyük ekonomik krizine ilişkin somut bir çözüm önerileri var mı? Kaynak paketlerini ortaya koyabilmişler mi? Bu toplantılar adeta altın gününe döndü. Toplanıp toplanıp fotoğraf verip dağılıyorlar. Bunlardan millete fayda gelmeyeceğini aylardır söylüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Erbakan partisinin oy oranını canlı yayında paylaştı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi ile olası bir ittifak kurulabileceğini söyleyen Fatih Erbakan, “Asıl hedeflerinin seçime tek başımıza Yeniden Refah Partisi olarak girmek” olduğunu açıkladı. Öte yandan Erbakan, partisinin oy oranını canlı yayında paylaştı.