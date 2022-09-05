Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı enflasyon oranını yüzde 80,21 olarak açıkladı. TÜİK'in ardından açıklamada bulunan ve akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise Ağustos ayı itibarıyla yıllık enflasyon oranının yüzde 181,37 olduğunu belirtti. ENAG'ın açıklamalarına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan tepki geldi. Dağ, "Köklü devlet kurumumuz TÜİK ve Eurostat standartlarıyla uyumlu çalışmaları, muhalefet ve iliştirilmiş ekonomistlerce itibarsızlaştırılmaya çalışılmakta, bunun yerine 'ENAG' isimli sözde bilimsel oluşumun saha araştırmalarına dayanmayan verileri pazarlanmaya çalışılmaktadır" dedi.

TÜİK'in uluslararası ölçütlerle hazırlayıp sunduğu ve tüm dünya tarafından temel alınan verilerinin yok sayıldığını belirten Dağ, bunun yerine metodolojisi 'her ay TÜİK enflasyonunu 2 ile çarpıp üstüne biraz eklemek' olan bu kurumun alternatif olarak kitlelere sunulmaya çalışıldığını belirtti.

"MERDİVEN ALTI BİLİM YAPAN BU CİDDİYETSİZ OLUŞUM..."

"TÜİK'in yaklaşık 4 bin çalışanı varken, ENAG sadece 7 kişiden oluşmaktadır" diyen Dağ, şu ifadeleri kullandı:

"ENAG (Enflasyon Araştırma Grubu) adlı oluşumun başında, CHP'nin gayrı resmî TV kanalı Halk TV'de boy gösteren, Cumhuriyet Gazetesi yazarı, oldukça objektif (!) bir isim bulunmaktadır.

İlgili oluşum, her ay manidar bir zamanlamayla TÜİK ile aynı günde yayınladığı, birkaç excel tablosundan oluşan son derece bilimsel raporlarına, metodolojisinin 'kişisel görüşlere' dayandığını ve 'doğru olduğunun garanti edilemeyeceği' notunu peşinen düşmektedir.

Tıpkı fonlanan masa başı anket firmaları gibi merdiven altı bilim yapan bu ciddiyetsiz oluşum hiçbir şeffaflık barındırmamakta, muhalefetin duymak istediği rakamları vermeyi bilim saymaktadır."

"HAKİKAT MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı şu ifadelerle sonlandırdı: "Bu gibi paravan kuruluşları kurup bu kuruluşlar üzerinden milletimizi manipüle etmeyi adet haline getiren yalancı CHP ve medyasına karşı olan hakikat mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz."

Hamza Dağ açıkladı: AK Parti'den EYT müjdesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı bir yayında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. EYT ile ilgili de konuşan Dağ, yeni formülün 2022 sonu ve 2023'ün başlarında hazır hale getirileceğini dile getirdi.

Son dakika: TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici enflasyonu ağustos ayında, aylık bazda yüzde 1,46 arttı, yıllık TÜFE yüzde 79,60'tan yüzde 80,21'e yükseldi.