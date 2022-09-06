Türkiye Gazetesi

CHP'li Gürsel Tekin'in, iktidara geçilmesi halinde HDP'ye bakanlık verilebileceğini belirten açıklamaların ardından 6'lı masada kriz çıktı. Her ne kadar CHP Lideri Kılıçdaroğlu söz konusu durumun gündemde olmadığını söylese de İYİ Parti lideri Meral Akşener'den rest niteliğinde bir çıkış geldi. Akşener, "HDP'nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz" dedi.

"BİZİM OLDUĞUMUZ MASADA DA HDP OLAMAZ"

Habertürk'te yer alan habere göre; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "HDP'nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz. Bu hassasiyetimiz devam edecek. Parti yetkilileri konuyla ilgili, parti hassasiyetleriyle ilgili gerekli açıklamalar yaptı" açıklamasını yaptı.

İYİ PARTİ'DEN ART ARDA TEPKİ

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu ise sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak CHP'li Gürsel Tekin'e tepki gösterdi.

Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti'nin hassasiyetlerine, Genel Başkanımızın 'Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız.' beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız.

DERVİŞOĞLU: HERKES HADDİNİ BİLMELİ

İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu da Ağıralioğlu'nun paylaşımını alıntılayarak, "İYİ Parti'yi ve onun ilkelerini anlamayanlara karşı ders vermek gerekirse, geri durmayacağımız unutulmamalıdır. Herkes haddini ve hududunu bilmelidir." dedi.

Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' çıkışına Gurup başkanvekili Beştaş'tan ilk yorum CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in iktidara geçmeleri halinde HDP'ye bakanlık verebilecekleri yönündeki açıklamalarına, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'tan ilk yorum geldi.

Kılıçdaroğlu'ndan 'HDP'ye bakanlık' ve 'adaylık' açıklaması CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasına yönelik değerlendirmede bulundu. "Hayır yok böyle bir şey" diyen Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusuna da değinerek, "Adaylık için benim üzerimde uzlaşılırsa ben hazırım" ifadesini kullandı.