Türkiye Gazetesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisi tarafından bir otelde düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda, bugün Türkiye'de 'en düşük rakamlara dayalı iyimser tahminle', 3 milyon 654 bin 257 Suriyeli sığınmacı bulunduğunu söyleyen Akşener, "Bugün geldiğimiz noktada artık sığınmacılar için kaynak ülke Suriye, hendek ülke Türkiye, hedef ülkeler Avrupa haline gelmiş durumda" dedi.

"91 ÜLKENİN NÜFUSUNDAN DAHA FAZLA"

Suriyeli sığınmacılar hariç diğer ülke uyruklu 650 bin civarında sığınmacı ve müracaatçı ile tahmini 3 milyon 500 bin kaçak dahil Türkiye'de yaşamaya devam eden en az 8 milyon sığınmacı ve kaçak göçmen bulunduğunu savunan Akşener, "2021 Eylül ayından beri Türkiye'ye kaçak giriş yapan Afgan kökenli göçmenler ise haklarında hiçbir veri bulunmadığı için bu hesaplamaya dahil değil. Yine de bu sayı, BM'nin tanıdığı 193 ülkenin 91'inin nüfusundan daha fazla" diye konuştu.

"1 EYLÜL 2026'DA TÜM SURİYELİLERİ GÖNDERECEĞİZ"

1996 yılında İçişleri Bakanlığına atandığı dönemde, daha bugünkü durumlar yokken göçle ilgili brifing aldığını aktaran Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün geldiğimiz noktada artık sığınmacılar için kaynak ülke Suriye, hendek ülke Türkiye, hedef ülkeler Avrupa haline gelmiş durumda. İYİ Parti iktidarında, Suriyeli sığınmacıların her hal ve şartta, mümkün olan en makul sürede, biz bunu 3 yıl olarak öngörüyoruz, ülkelerine dönmelerini sağlamak hedefimiz eylem planımızda yer alıyor. 1 Eylül 2026'da iktidarımızın 3'üncü yılının sonunda tüm Suriyeli sığınmacıları memleketlerine kavuşturmuş olacağız."

6'lı masada derin çatlak.. Akşener resti çekti: HDP varsa biz yokuz CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verebiliriz" çıkışı sonrası 6'lı masada kriz çıktı. İYİ Parti Lideri Meral Akşener, HDP'nin bulunduğu masada olmayacaklarını açıklayarak resti çekti.

Akşener'e elektrikten dert yanmıştı: 5 yıldır fatura ödemeği ortaya çıktı Partisinin toplantısı için Şanlıurfa'ya giden İYİ Parti lideri Meral Akşener'e elektrik faturlarının yüksek geldiği gerekçesiyle şikayettte bulunan çiftçinin son 5 yıldır hiç fatura ödemediği ve toplam 4,2 milyon liralık kaçak elektrik tüketimi yaptığı öğrenildi.