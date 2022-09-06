Türkiye Gazetesi

Uzlaşma sağlanırsa aday olabileceğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı İYİ Parti lideri Meral Akşener’den hamle geldi. Akşener; 'Ben de hazırım. Bana teklif ederlerse onur duyarım.' dedi. Siyasette erken seçim ve muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına tartışmalar devam ediyorken Meral Akşener'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"HİÇBİR KONUŞMA OLMADI"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı bir televizyon programında gündeme dair soruları cevapladı. Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına ilişkin "Bu masada oturan genel başkanlar böyle bir şeyi bana teklif ederlerse hazırım, onur duyarım. ama bu noktada hiçbir konuşma olmadı" ifadelerini kullandı.

"PARLAMENTER SİSTEMDE ANLAŞTIK"

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun davetiyle altı genel başkanın bir masa etrafında toplandığını dile getiren Akşener, "Kılıçdaroğlu bu altılı masadan bir cumhurbaşkanı adayı çıkmasını istedi. Bu altılı masanın içinde diğer arkadaşlarımızın Millet İttifakı'nın içinde yer alıp almayacağını göreceğiz. Ama parlamenter sistemde anlaştık" dedi.

"TEKLİF GELİRSE HAZIRIM"

Akşener, altılı masadaki tüm liderlerin aday olma hakkının olduğunu söyleyerek tek aday üzerinden yürütülmesi gerektiğini deklare ettiklerinin altını çizdi. İYİ Parti lideri ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına ilişkin olarak şunları kaydetti: Bu masada oturan genel başkanlar böyle bir şeyi bana teklif ederlerse hazırım, onur duyarım. Ama bu noktada hiçbir konuşma olmadı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili “Benim ismim üzerinde uzlaşma sağlanırsa, ben hazırım” çıkışında bulunmuştu...

Kılıçdaroğlu'ndan 'HDP'ye bakanlık' ve 'adaylık' açıklaması CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasına yönelik değerlendirmede bulundu. "Hayır yok böyle bir şey" diyen Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusuna da değinerek, "Adaylık için benim üzerimde uzlaşılırsa ben hazırım" ifadesini kullandı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı Abdullah Gül açıklaması 30 Ağustos Zafer Bayramı için çektiği videoyla yeniden siyaset kulislerini hareketlendiren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Sayın Gül, aday olma hakkına sahiptir' ifadelerini kullandı.