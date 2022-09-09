Türkiye Gazetesi

Emrah Özcan - ANKARA

Altılı masada, CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin’in "HDP’ye bakanlık verilebilir" açıklamasıyla baş gösteren fikir ayrılığı büyüyor. Başkent kulislerinde, ittifakın tek aday değil, çoklu adayla yola devam edeceği değerlendirmesi yapılıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için "Hazırım" diye açıklama yapması ve ardından İyi Parti lideri Meral Akşener’in "Kazanacak adayla yola çıkalım" demesi parti organlarında tartışmalara yol açtı.

MASADAN ÜÇ ADAY ÇIKABİLİR

İyi Parti kurmaylarının Kılıçdaroğlu’nun aday olması hâlinde kazanamayacağını söylediği, CHP kanadının ise tam tersi bir düşünce içinde olduğu konuşuluyor. Bu yüzden ortak bir fikirde buluşulamamasının çoklu aday konusunu gündeme getirdiği yüksek sesle dile getiriliyor. Millet İttifakı’nın çoklu aday konusunda çalışmalara başladığı CHP ve İyi Parti’nin farklı aday, masadaki diğer sağ partilerin ise bir araya gelerek başka bir adayla yarışa gireceği konuşuluyor.

Kulislerde dile getirilen bir diğer iddia ise CHP kurmaylarının en başından beri masadaki çoklu ittifaktan rahatsız oldukları yönünde. Masanın büyümesinin ileride sorun olacağını düşünen CHP kurmaylarının, haklı çıktıklarını düşünerek, Gürsel Tekin üzerinden ittifakı bozacak açıklamalar yaptırdıkları belirtiliyor.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İMAMOĞLU'NA ÜÇ YIL SONRA ZİYARET

Öte yandan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu makamında ziyaret etti. İBB’nin Saraçhane’deki başkanlık binasında gerçekleşen ziyaret sırasında belediye önündeki zabıta ekipleri Akşener’i tören mangasıyla karşıladı. Başkanlık makamında 45 dakika süren basına kapalı görüşmenin ardından Akşener, İmamoğlu’na başarı dileklerinde bulunduğunu söyledi.

HDP'DEN AKŞENER'E: OTURDUĞUN KAHVEHANEDE ÇAY İÇMEYİZ

İyi Parti lideri Meral Akşener’in "HDP’nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz" sözlerine HDP’den cevap geldi. HDP Sözcüsü Ebru Günay "Hiçbir HDP’li zaten senin olduğun masaya gelmez, hatta oturduğun kıraathanede çay içmez. Akşener ve sözcülerinin işi HDP’ye konum belirlemek değil, hadlerini bilsinler. Tasvip etmeyeceğimiz bir adaya asla destek vermeyeceğiz. Emek ve Özgürlük İttifakı dâhil en geniş demokrasi ittifakıyla seçimlere gireceğiz" dedi.

Altılı masada Gürsel Tekin çatlağı Gürsel Tekin’in “HDP’ye bakanlık verilebilir” sözleri, 6’lı masada yeni bir krize yol açtı. Ağıralioğlu “Kime neyi veriyorsunuz?” derken, Dervişoğlu açıklamayı ‘hadsizlik’ olarak niteledi.

Altılı masada 6 uyuşmazlık! Görüş ayrılıkları var, konular çözülemiyor CHP, İstanbul Sözleşmesi’ni istiyor, Saadet karşı çıkıyor. Ekonomide görüş ayrılıkları var. Ortaklar tezkere, dinî hassasiyetler, Gülşen’in sözleri ve atamalar için de uzlaşamıyor.