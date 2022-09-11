Türkiye Gazetesi

Açıkladığı "HDP’ye bakanlık verilebilir" sözleriyle tepkilerin odağı hâline gelen CHP Milletvekili Gürsel Tekin, tartışmalar tırmanırken bu defa da altılı masa birleşenlerine aba altından sopa gösterdi. Katıldığı yayında soruları cevaplayan Tekin, altılı masanın çatlamayacağını, yaptığı açıklamaların ittifaka zarar vermediğini iddia ederek masadan ilk ayrılan siyasi partinin kendisini bitireceğini söyledi.

Tekin’in yaptığı açıklama İyi Parti’ye bir mesaj olarak algılanırken, "Meral Akşener Mansur Yavaş’ı aday gösterirse ihanet mi sayarsınız?" sorusuna, "Meral Hanım öyle bir şey yapmaz. İhanet de demem. Saygı duyarım. Meral Hanım masanın devam etmesi için çok büyük çaba gösteriyor" diyerek cevap vermesi kafaları karıştırdı.

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş’ın İyi Parti’nin HDP’den ihale aldığı iddiaları hakkında da açıklama yapan Tekin "Barış Yarkadaş’ın elindeki belgeler bende yok. Türkiye’de siyaset zenginleşme aracı hâline geldi. Siyaset ile zenginleşenlerin listesini hazırladım. Kamu imkânları kullanarak vatandaşın elinden malını mülkünü alanlar var. Kendi partimi katmıyorum, partim çok temizdir ama üstüne alınan alınsın" dedi.

"BEN DE ŞAŞIRDIM"

Tekin, "HDP’ye bakanlık verilebilir" açıklamaları ile ilgili de gelen tepkilere şaşırdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Altılı masada aleni bir şekilde bir partimiz HDP’nin orada olmasını istemiyor. Bundan dolayı ‘altılı masa’, ‘Cumhur İttifakı’ ve ‘HDP’nin içinde olduğu üç blok ittifak oluşmuş. Birinci turda kimsenin kimseye destek verebileceği bir durum söz konusu değil. Ben sadece anayasayı hatırlattım. A partisi B partisi beni çok ilgilendiren bir mesele değil. Eğer hukuk sistemi 84 milyon insan için geçerliyse, siyasi parti ve temsilcileri için de geçerlidir. Kapanmadığı sürece her siyasi parti için geçerli olan bir kavram. Ben de şaşırdım."

"TEKİN'İN AÇIKLAMA YAPMA YETKİSİ YOK"

Öte yandan, tartışmalara cevap veren Kemal Kılıçdaroğlu "Gürsel Tekin yetkisi olmayan bir konuda açıklama yapmış" dedi. Bu arada Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığına aday olması hâlinde CHP Genel Başkanlığına aday olacağını ifade etti.

Partisi sahip çıkmadı! Gürsel Tekin hakkında açıklamalar peş peşe... "HDP'ye bakanlık verilebilir" çıkışı ile gündem olan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in sözlerine ilişkin değerlendirmede bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Böylesine önemli bir konuda milletvekillerinin açıkladığı görüşler sadece kişisel görüşleridir" dedi.